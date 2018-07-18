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Мэр Днепропетровска проведет зачистку школ от «пророссийских» учителей

Политика

Борис Филатов считает, что такие учителя оказывают вредное воздействие на умы детей

Мэр Днепропетровска проведет зачистку школ от «пророссийских» учителей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бандеровская Украина

Днепропетровск, Украина, 18 июля 2018, 19:38 — REGNUM  Треть директоров и завучей школ Днепропетровска поддерживают «сепаратистские настроения» и за это будут уволены, заявил мэр города Борис Филатов 18 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Филатов сознался, что, став мэром, он со второго дня своей работы собирал компромат на учителей и завучей днепропетровских школ.

«В настоящий момент гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ. Более 30 (!) процентов претендентов, начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до того, что некоторые в Фейсбуке писали за Украину, а в «Одноклассниках» — за ЛДНР и Россию! Теперь они все либо будут уволены, либо не приняты на работу», — заявил чиновник.

Филатов уверен, что подобные действия не являются преследованием за убеждения.

В конце мая 2018 года Борис Филатов намеренно остановил ремонт дороги на одной из улиц города, чтобы наказать горожан, посмевших выразить свое возмущение бездействием городских властей.

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