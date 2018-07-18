Марию Бутину хотят оставить под арестом в США вплоть до суда

Вашингтон, , 19:30 — REGNUM Российскую гражданку Марию Бутину, которая была задержана в США по обвинению в шпионаже, следствие требует оставить под стражей до суда. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает Bloomberg.

Правоохранители считают, что существует серьезный риск побега Бутиной, учитывая природу выдвинутых против неё обвинений.

Напомним, что суд уже арестовал Бутину на временной основе на судебном заседании 16 июля. Сегодня должно состояться второе заседание, в рамках которого будет рассмотрено ходатайство об аресте Бутиной до суда.

Обвинение утверждает, что Бутина работала агентом иностранного правительства в США без соответствующей регистрации при министерстве юстиции. Это является стандартным обвинением в делах о шпионаже.

Задержана Бутина была 15 июля в Вашингтоне. Российские дипломаты потребовали консульского доступа к российской гражданке, но пока не получили его.

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