Си Цзиньпин отправляется в большое заграничное турне

Пекин, , 19:18 — REGNUM 19 июля начинается государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), который станет началом первого зарубежного турне китайского лидера после его переизбрания главой государства. В преддверии визита, осуществляемого по приглашению президента Эмиратов шейха Халифы Бен Заида аль Нахайяна, Си Цзиньпин выступил в газетах ОАЭ со статьей «Рука об руку двигаться вперед, совместно создавать будущее», сообщает 18 июля Синьхуа со ссылкой на арабские СМИ.

Подчеркнув, что дружба между двумя странами ведет отсчет с установления в 1984 году дипломатических отношений, а также с провозглашения в 2012 году стратегического партнерства, китайский лидер подвел итоги продолжительного периода в 34 года, которые прошли с тех пор. Он отметил, что КНР и ОАЭ вместе развивались и углубляли гуманитарные обмены, заметно упрочили свои позиции на евразийском континенте, нашли собственные подходы и пути развития, превратились в важных партнеров по взаимодействию в международных и региональных делах.

Си Цзиньпин дал высокую оценку итогам состоявшегося в 2015 году визиту в Китай наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда Бен Заид аль Нахайяна, в ходе которого были достигнуты договоренности о взаимодействии двух стран в целом ряде сфер. Среди основных в статье названы энергетика, наращивание производственных мощностей, развитие высоких технологий, углубление финансового и гуманитарного сотрудничества. Особо подчеркнута поддержка всеми арабскими странами, в том числе ОАЭ, выдвинутой Китаем в 2014 году инициативы «Одного пояса и одного пути» и их активное участие в ее реализации.

Среди перспектив дальнейшего сотрудничества в статье Си Цзиньпина выделены рост доверия и партнерства, сближение интересов в региональных и международных делах, всесторонняя интеграция в рамках «Пояса и пути» и развитие экономической глобализации и защита свободной торговли, сотрудничество в образовании, активизация культурного, гуманитарного и туристического обменов, партнерство в сфере инноваций.

«Несмотря на то, что Китай и ОАЭ расположены на большом расстоянии друг от друга и обладают различными национальными особенностями, народы наших государств очень усердные, творческие и стремятся к мечте, — подчеркнул Си Цзиньпин. — Мы обязательно создадим новую историю взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и при совместной поддержке и активном участии наших народов внесем большой вклад в наш общий мир и наше общее будущее», — заключил китайский лидер.