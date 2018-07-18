«Порошенко качается на краю пропасти и пытается увлечь за собой Украину»

Москва, , 19:17 — REGNUM Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года. Конфедерация журналистских организаций Украины обвиняет Владимира Соловьева в «антиукраинской деятельности» в Крыму.

«Ничего кроме возмущения очередная выходка киевского руководства не вызывает. Накануне выборов рейтинг у Петра Порошенко убийственный, и, очевидно, пытаясь изолировать Украину от России, пытается таким образом вытянуть себя, — отметил депутат Государственной думы, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, комментируя решение СБУ. — Любое присутствие на Украине российских журналистов и свобода слова для Порошенко губительны. Поэтому, кого может — не пускает, когда может — людоедски бросает в тюрьмы, как это произошло с моим коллегой Кириллом Вышинским. Он сам качается на краю пропасти и пытается увлечь за собой всю Украину. Надеюсь, что в скором времени украинцы его «отцепят».

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