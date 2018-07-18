Китай устанавливает особые отношения с новым руководством Кубы

Пекин, , 19:03 — REGNUM Завершился визит на Кубу делегации КПК во главе с членом Политбюро ЦК, секретарем парткома Шанхая Ли Цяном, который состоялся по приглашению Компартии Кубы, сообщает 18 июля Синьхуа.

В завершающей части визита в Гаване состоялась встреча Ли Цяна с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем. Глава китайской делегации передал новому кубинскому лидеру приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина, подчеркнув, что Кубу и Китай связывают общие идеалы и убеждения. «В новую эпоху мы будем в соответствии с указаниями председателя Си Цзиньпина решительно углублять искреннюю дружбу, решительно вести взаимовыгодное сотрудничество и партнерство в реформах и развитии для выведения двусторонних отношений на качественно новый уровень», — заявил Ли Цян.

В свою очередь, Мигель Диас-Канель попросил передать наилучшие пожелания китайскому лидеру. «В настоящий момент кубинско-китайские отношения переживают наилучший период в истории, — подчеркнул партийный и государственный лидер. — Куба прилагает усилия для углубленного обновления социально-экономической модели, а Компартия страны готова укреплять всесторонние контакты с КПК на всех уровнях и обменяться опытом социалистического строительства».

Напомним, что Мигель Диас-Канель сменил на высших постах председателя Государственного совета и Совета министров Кубы прежнего лидера Рауля Кастро в апреле 2018 года.