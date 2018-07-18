Глава «Нафтогаза» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом»

Киев, , 18:55 — REGNUM Украинская национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» готова рассмотреть мировое соглашение с «Газпромом» по судебным спорам, если оно не будет мешать переговорам по новому контракту на тразит российского газа. Об этом сегодня, 18 июля, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», — заявил он.

Коболев также подчеркнул, что «Нафтогаз» не собирается обсуждать мировое соглашение в трёхстороннем формате с участием евробюрократов, так как это якобы дает возможность Москве говорить о том, что достигнуты какие-то договорённости, а одновременно с этим будет готовиться «плацдарм для «Северного потока — 2».

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не пойдёт на внесудебное урегулирование спора между «Нафтогазом» и «Газпромом».

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