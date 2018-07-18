Правительство Магаданской области поддерживает пенсионный маневр

Магадан, Магаданская область, , 18:53 — REGNUM Губернатор Магаданской Сергей Носов в ходе совещания по вопросу пенсионной реформы, прошедшем в среду, 18 июля, в областном правительстве заявил, что руководство области поддерживает изменения в пенсионном законодательстве, но обращает внимание на важность сохранения льгот и преференций для людей, работающих в условиях Крайнего Севера.

«Вокруг этого вопроса в последнее время много инсинуаций и эмоций, — сказал Сергей Носов, — Об этом сложнейшем вопросе пытаются рассуждать те, кто не имеет никакого представления о законах экономики. Но зато они делают себе PR на горячей теме. Поэтому мы не должны отмалчиваться. Мы обязаны вести диалог с гражданами, разъяснять им происходящее. Нужно сосредоточить внимание не только на информировании как таковом, но и на соблюдении прав тех, кто достиг пенсионного и предпенсионного возраста»

«Если в относительно стабильные годы СССР на одного пенсионера приходилось почти четверо работающих, то сейчас в среднем это соотношение практически достигло соотношения 1:1, — продолжил Сергей Носов, — При этом тенденция к старению населения продолжается. А значит, если не предпринимать никаких действий, ситуация будет только ухудшаться. С одной стороны, экономике не хватает квалифицированных, работоспособных кадров, с другой есть острая необходимость повышения уровня пенсионного обеспечения».

По итогу обмена мнениями глава Магаданской области Сергей Носов поручил региональному Министерству труда и соцподдержки организовать постоянный мониторинг соблюдения трудового законодательства для исключения дискриминации работников по возрастному принципу; организовать изучение и внедрение лучших практик работодателей Магаданской области и Российской Федерации по увеличению накопительной части пенсий работников промышленной сферы; провести обучение и переаттестацию работников соответствующих ведомств, кадровых служб предприятий и организаций, чтобы специалисты этих служб были готовы разъяснять гражданам суть изменений в пенсионном законодательстве; наладить систему обучения, переквалификации, дополнительного образования людей, готовящихся перешагнуть или уже перешагнувших 50-летний возрастной рубеж, а также — оказание всемерной поддержки желающим открыть свое дело; открыть на сайте Минтруда «горячую линию», куда смогут обратиться жители со своими вопросами по законопроекту о пенсиях, а также направить жалобу в части дискриминации на рынке труда по возрастному признаку.

В Магаданской области есть много примеров, как люди продолжают успешно работать и после достижения пенсионного возраста. В регионе существует дефицит квалифицированной рабочей силы. Работодатели ценят грамотных и опытных специалистов вне зависимости от того, сколько лет им исполнилось. Сергей Носов считает, что правительство области должно поощрять и поддерживать такую практику, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Магаданской области ежегодно в среднем на пенсию уходят 1,5 тысячи человек. Это не так много, поэтому, по словам главы региона, можно обеспечить внимание к судьбе каждого человека.

«Главное только уйти от бюрократии и равнодушия в этом вопросе, — подчеркнул Сергей Носов, — важна не отчетность ради отчетности, а эффективность работы в интересах граждан. Люди, их судьбы — прежде всего».

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