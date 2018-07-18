Достойный партнер: три тысячи военных из НАТО осчастливят Грузию в августе

Тбилиси, , 18:49 — REGNUM Свыше трех тыс. военнослужащих стран НАТО и их сателлитов прибудут в Грузию на совместные учения Noble Partner 2018, сообщает 18 июля пресс-служба грузинского военного ведомства.

Официальное начало учений Noble Partner («Достойный партнер 2018») состоится 1 августа на авиабазе Вазиани. Маневры продлятся до 15 августа.

Стоит отметить, что учения Noble Partner «Достойный партнер 2018» будут проведены в Грузии в четвертый раз.

Целью учений заявлена отработка навыков оборонительных и наступательных операций в Черноморском регионе.

С особенным удовольствием пресс-служба минобороны Грузии отмечает увеличение количества «немецкой бронетехники и американской авиации». Кроме того, в мероприятии поучаствуют военные из Британии, Эстонии, Франции, Польши, Турции, Украины, Норвегии, Литвы, Армении и Азербайджана.

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