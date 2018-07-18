ОДКБ – лишь бумажный тигр. Почему?

Марат Шибутов, , 21:33 — REGNUM

Требование президента США повысить расходы стран — членов НАТО на оборону оказалось одной из самых обсуждаемых новостей в мировых СМИ. Что же происходит в это время в ОДКБ, организации, которую некоторые называют возможным противником НАТО? Проблем в ОДКБ накопилась уйма, и все они очень серьезные.

Начнем с самого важного. Когда французский король Людовик XII спросил, какие приготовления нужны для завоевания Миланского герцогства, то будущий маршал Франции Джан-Джакопо Тривульцио ответил:

«Для войны нужны три вещи — деньги, деньги и еще раз деньги».

Бюджет ОДКБ как организации в 2017 году составил 275,8 миллиона рублей или 4,73 миллиона долларов США. В 2018 году ее бюджет составит 374,2 миллиона российских рублей или 5,98 миллиона долларов.

Бюджет НАТО в 2017 году составил 2 189 миллионов евро (гражданский бюджет — 234, военный — 1300, программы инвестиций в обеспечение безопасности — 655 миллионов евро) или 2 545 миллионов долларов США.

Разница в бюджетах организаций в 2017 году составила 538 раз. При этом военный бюджет стран ОДКБ в 2017 году был меньше военного бюджета стран НАТО примерно в 15 раз, то есть в пропорции бюджет ОДКБ должен был бы составлять около 170 миллионов долларов. А он составлял 4,73 миллиона. В принципе, на этом обсуждение эффективности ОДКБ и ее работы в целом можно закончить и разойтись по домам, стараясь не смотреть друг другу в глаза, но можно привести еще несколько примеров.

Вторая проблема ОДКБ проистекает из ее природы: организация объединяет несколько разных армий. На основании чего?

НАТО объединяют 1300 соглашений по стандартизации, которые позволяют использовать одной стране вооружение, боевую технику и материально-технические ресурсы другой страны без всяких проблем. Также это касается различных обозначений, алгоритмов действий, связи и других важных аспектов взаимодействия.

Сколько стандартов разработала ОДКБ, существующая с 1992 года? Правильный ответ — ноль. На учениях помогает то, что сохранилось советское вооружение, страны-участницы закупают российскую военную технику, частично сохранились советские стандарты. Но время идет. Что будет через пять лет? Это вторая по важности проблема после денег.

Следующая связана с недостатками структуры ОДКБ, особенно яркими в сравнении со структурами НАТО. В НАТО есть, а в ОДКБ отсутствуют:

Ситуационный центр; Региональные штабы; Объединенное командование КСОР и КСБР; Общая разведка; Единая система ПВО (система ПВО Белоруссии, России и Казахстана создается в рамках СНГ, а не ОДКБ); Центры военной подготовки; Исследовательские программы; Совместные наблюдательные миссии и офицеры по связи.

На самом деле перечисление можно продолжить.

Смоделируем ситуацию: в стране — члене ОДКБ случается вооруженный конфликт, надо принимать решение. А собраться командованию ОДКБ негде — ситуационного центра, куда постоянно поступают данные разведки, нет. Да и самой разведки нет. Приказ отдать тоже некому, потому что нет регионального штаба. На этом все и закончится.

Может, поэтому ОДКБ еще ни разу не принимала участия в миротворческих или других операциях невоенного типа — есть большие опасения по поводу эффективности управления?

Несколько слов о кадровом составе ОДКБ. К примеру, бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, который возглавлял организацию с 2003 по 2017 год, во-первых, особист и пограничник, во-вторых, всегда занимался кадрами и боевого опыта не имел. В Аналитической ассоциации ОДКБ координирует организационную работу Игорь Панарин, автор известной статьи-прогноза от 2008 года о распаде США на шесть частей в 2009 году. Сейчас 2018 год — США все еще не распались.

Если ОДКБ и руководство стран-членов хотят сделать что-то хорошее для организации и превратить ее в что-то реальное, надо срочно начинать череду реформ. Иначе НАТО и дальше будет отказываться взаимодействовать с ОДКБ по причине отсутствия заинтересованности. «Подрасти, потом поговорим, может быть».

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