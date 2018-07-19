Мир не врагов, а просто конкурентов: французские СМИ о встрече в Хельсинки

Париж, , 05:05 — REGNUM Французские СМИ, строившие прогнозы относительно содержания и итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, поделились своими впечатлениями от состоявшегося события. Какими оказались эти впечатления, пишет автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Ведущая французская медиагруппа Les Echos полагает, что если со своими союзниками по НАТО Трамп бывает придирчив и нетерпелив, то теперь он «отдал предпочтение личным отношениям со своим российским коллегой». Газета Le Figaro отмечает хорошее начало пресс-конференции, прошедшей после встречи, поскольку оба лидера подчеркивали необходимость восстановления отношений «на прагматической основе». Но далее, пишет Agence France-Presse, Трамп отказался осудить Москву во вмешательстве в выборы 2016 года, тем самым подтвердив опасения американских и европейских наблюдателей «по поводу двусмысленности Трампа в отношении России и по поводу того, что бывший шпион КГБ В. Путин будет манипулировать Трампом».

По выражению Le Parisien, Путин загипнотизировал Трампа на этом саммите, а оба президента хотели «воплотить в реальность гармоничный мир», в котором США и Россия больше не противники, а «простые конкуренты». И, конечно, в стране новых чемпионов мира по футболу не могли обойти вниманием футбольный мяч, подаренный Трампу: в Le Point его назвали «мячом дружбы», а в Le Parisien — символом «нового чудесного соглашения».

Впрочем, по мнению большей части политического класса США, Трамп «забил гол в собственные ворота».

Читайте подробности: «Трамп встает на сторону Кремля»: французские СМИ о встрече в Хельсинки

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