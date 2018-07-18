Правый лагерь и миграция в Европе: непреодолимые противоречия

Руслан Костюк, , 19:52 — REGNUM

Поскольку большая часть национальных правительств в Европе, как и основные политические институты Европейского Союза, имеют по большей части правоцентристскую окраску, в первую очередь именно от подходов ведущих правоцентристских и консервативных сил Старого Света зависит будущее проблематики миграции в «объединенной Европе». Но дело осложняется тем, что, в отличие от левого лагеря, внутри современных европейских правых по данной тематике имеют место глубокие, достаточно трудноразрешимые противоречия.

Они заявляют о себе, в частности, в рамках ведущей «политической семьи» современной Европы — в Европейской народной партии (ЕНП), объединяющей правоцентристские партии стран — членов ЕС. В действующем программном документе — Манифесте ЕНП — отмечается: «Наша совместная политика иммиграции и предоставления убежища должна быть усилена ещё более; необходимо найти справедливое равновесие между поисками талантов, в которых мы нуждаемся, помощью, которую следует предоставить жертвам политических и религиозных преследований, и борьбой против нелегальной иммиграции». Такой достаточно «рыхлый» концепт для главной политической транснациональной партии в ЕС не случаен: он является результатом компромисса между двумя ключевыми подходами к иммиграции, присутствующими внутри ЕНП.

Один из них более свойственен партиям христианско-демократической традиции и наиболее ярко выражается в той миграционной политике, которой руководствуется канцлер Германии Ангела Меркель. И не только проводит её на национальном уровне, но очень активно пытается «протолкнуть» в масштабе всего ЕС. Как считает лидер немецких христианских демократов, иммигранты являются реальным подкреплением Германии. Схожую точку зрения выражает председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, назначенный на этот пост прежде всего благодаря голосам евродепутатов от ЕНП. Он исходит из того, что «Европа явно будет нуждаться в миграции в ближайшее десятилетие», напоминая своим коллегам по ЕНП, что «те, кто не могут войти в Европу через входную дверь, выходят из затруднения, входя через окно».

Другой подход свойственен для тех в ЕНП, кто придерживается консервативных взглядов, как, например, лидер партии «Вперёд, Италия!» Сильвио Берлускони, призывающий бороться прежде всего против нелегальной иммиграции, в которой «дон Сильвио» видит для Старого Света «бомбу замедленного действия». К данной тенденции относят также премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Австрии Себастьяна Курца. Оба этих политика из Центральной Европы видят в увеличивающейся экономической иммиграции из стран Юга реальную угрозу для европейской идентичности, для культурных и религиозных традиций европейских государств.

Надо сказать, что данный подход в идеологическом плане близко соседствует с тем, что провозглашают независимые от ЕНП консерваторы, объединившиеся в Европейский альянс консерваторов и реформистов. Здесь можно вспомнить, что доминирующие в этом европейском объединении британские консерваторы добились победы на минувших парламентских выборах с программой, в которой содержались вполне отчётливые предложения по сдерживанию иммиграции — вплоть до урезания «чистого потока мигрантов» до 30 тысяч человек в год, ибо, отмечалось в программе тори, более высокий уровень легальной миграции может навредить «целостности общества».

Хорошо известно, что сегодня лидером «антиимигрантского» уклона, олицетворяемого Вишеградской группой, является Польша. Именно польское консервативное правительство изо всех сил сопротивлялось навязываемой ранее Брюсселем системе квотирования беженцев из стран Юга. И здесь подход польских консерваторов из «Права и справедливости» почти ничем не отличается от точки зрения их венгерских друзей из партии В. Орбана. Президент Польши Анджей Дуда хоть и не отрицает необходимости и в дальнейшем искать общие европейские подходы к решению миграционной проблемы, но уже не раз отмечал, что Европейский союз беспомощен перед вызовами, порождёнными массовой иммиграцией из более бедных стран Юга.

Логика политической борьбы подсказывает, что если наиболее благожелательное, радушное отношение мигранты встречают среди европейских радикальных левых сил, то, наоборот, более непримиримая позиция проистекает от крайне правого политического лагеря. Сегодня рост крайне правых настроений в разных зонах ЕС подпитывается прежде всего усилившимся в обществах стран — членов Союза ксенофобскими настроениями. Это как будто подтверждает старые тезисы крайне правых лидеров, которые они повторяют вновь и вновь; как слова лидера французского Национального объединения (недавно переименованного Национального фронта) Марин Лё Пен о том, что «иммиграция является драмой для нашей страны», или мысль лидера голландских крайне правых Герта Вилдерса о том, что «ислам является троянским конём на территории Европы».

Но если ещё совсем недавно партии, участвующие в деятельности Движения за Европу наций и свобод (ДЕНС), могли лишь громко заявлять свои антииммигрантские позиции, то теперь ситуация изменилась: в Австрии и Италии крайне правые партии вошли в правительства и оказывают важное влияние на изменения политики национальных правительств в отношении мигрантов и беженцев в духе своих идей. Лидер крайне правой партии Лига Маттео Сальвини, недавно назначенный министром внутренних дел, таким образом резюмирует поворот в официальной позиции Рима: «Меньше отправлений мигрантов и меньше их прибытий в Европу. Меньше жертв в пути — и меньше потраченных денег. Если итальянская модель станет европейской, это будет повод для гордости».

Как видим, среди политиков, относящихся к правому спектру в современной Европе, единой точки зрения по миграционным вызовам просто не существует. Но то, что в последнее время с правого фланга европейской политики всё более громко звучат наиболее жёсткие подходы, — очевидная вещь.