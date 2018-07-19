Госдума начинает широкое обсуждение пенсионной системы

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 19 июля, Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста, сообщает ИА REGNUM. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет, для женщин — с 55 лет до 63 лет. Кроме того, Госдума намерена ратифицировать конвенцию МОТ о соцобеспечении, согласно которой пенсия не может быть ниже 40% заработка.

Реализация предлагаемых в нем мер позволит создать условия для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям, в том числе с учетом увеличения продолжительности жизни, а также — для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом, отмечают авторы.

Глава Минтруда Максим Топилин обращал внимание на плюсы принятия закона. Так, по его словам, закон выгоден и нынешним пенсионерам — пенсия будет расти на 1 тыс. рублей в месяц. Таким образом, среднегодовая прибавка к пенсии составит 12 тыс. рублей. Задача правительства — выйти на размер пенсии в 20 тыс. рублей к 2024 году за шестилетний период, отметил министр.

Накануне четыре комитета Госдумы приняли решение рекомендовать нижней палате парламента принять законопроект о пенсионной системе в первом чтении. При этом, например, комитетом Госдумы по труду отмечается, что «законопроектом не предусматривается каких-либо смягчающих условий введения нового правового регулирования, например, установления гибких границ пенсионного обеспечения путем предоставления гражданам права на более ранний выход на пенсию с одновременным пропорциональным снижением ее размера».

В Госдуму продолжают поступать отзывы на законопроект от регионов — в нижнюю палату парламента поступили отзывы от 77 регионов, среди них нет ни одного отрицательного.

Вместе с тем позиции думских фракций разделились. «Единая Россия» заявила о решении консолидировано голосовать в поддержку инициативы. Оппозиция — КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР выступили категорически против. В КПРФ, например, сообщили о намерении провести общероссийский референдум по предложению повысить пенсионный возраст. Кроме того, КПРФ, а также и «Справедливая Россия» проводят массовые митинги в регионах против пенсионной реформы.