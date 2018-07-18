Кадыров написал стихотворение: Закончился чемпионат, выпускайте медведей!

Грозный, , 15:28 — REGNUM Чемпионат по футболу, прошедший в России, вдохновил главу Чечни Рамзана Кадырова на стихотворение. В нем он отмечает высокий уровень проведенного мероприятия, радушие жителей России, удивление иностранных гостей, увидевших в нашей стране совсем не ту картинку, которую им рисовали западные телеканалы.

По словам Кадырова, на новый стихотворный опус его спровоцировал Семён Слепаков, написавший в преддверии ЧМ-2018 песню про сборную России и главу Чечни, которого надо сделать ее тренером, чтобы она победила. На своей странице в соцсети Кадыров высказывает надежду, что Слепаков теперь на его стихи напишет новую песню, которую «будет петь вся страна».

В стихотворении, которое начинается словами «Вот и закончился чемпионат, выпускайте медведей!», глава Чечни прославляет российскую сборную, которая всем доказала, что «наш футбол жив», называя ее гордостью России, «орлами нашей гордой страны», а ее тренера Черчесова «Царем горы».

«Вместе скандируем: «Вы — молодцы! Вы — гордость России! Вы — наши бойцы!», — пишет чеченский лидер.

В своем стихотворении он не забыл упомянуть и о болельщиках.

«Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля, полюбила Черчесова бабушка Оля, кокошником машет с трибуны ретиво, кричит, что играет команда красиво! «Играем для Вас!» — развернули растяжку, десантник от чувств разрывает тельняшку», — написал Кадыров.

В стихотворении отражено мнение болельщиков о том, что российские футболисты не подвели и «герб на груди гордо несли». А тот факт, что они не победили, нисколько не огорчил Кадырова. По его мнению, «мы всем благодарны, мы рады гостям, командным победам и добрым вестям, мы все победители чемпионата».

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