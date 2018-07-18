СМИ: Филиппины могут вопреки санкциям США против РФ купить у России РПГ-7В

Манила, , 14:40 — REGNUM Власти Филиппин рискуют нарушить санкции США, введенные против России, если пойдут на приобретение гранатометов российского производства РПГ-7В, сообщает британское агентство Reuters.

Такая информация поступила от одного из высокопоставленных филиппинских генералов, знакомых с деталями соглашения. Он указал на то, что договор о поставке 750 гранатометов отнесенной в санкционный список США компании «Рособоронэкспорт» был подписан в октябре прошлого года. Его сумма составляет $7,48 млн.

В случае если поставка оружия состоится, такое развитие событий окажет давление на отношения между Манилой и Вашингтоном, который является основным источником военной техники и оружия для островного государства.

Напомним, российская компания «Рособоронэкспорт» находится под различными санкциями США с 2015 года. В мае 2018 года эти санкции были продлены в связи с сотрудничеством компании с Ираном, Северной Кореей и Сирией — якобы «Рособоронэкспорт» нарушил закон о нераспространении оружия массового уничтожения.

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