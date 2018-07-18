Выборы главы Хакасии: Зимин собрал 17,5 млн рублей

Абакан, , 14:34 — REGNUM Избирательная комиссия Хакасии обновила информацию о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность главы республики. Согласно этой информации, по состоянию на 16 июля действующий руководитель региона Виктор Зимин собрал на выборы 17,52 млн рублей.

Уточняется, что из этой суммы израсходовано 11,7 млн рублей, в том числе 10 млн — на оплату услуг информационного и консультационного характера, остальное — на выпуск и распространение печатных агитационных материалов.

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Михаил Валов, выдвинутый в главы Хакасии от ЛДПР, собрал 1,26 млн рублей; Валентин Коновалов (КПРФ) — 81 тыс. рублей; Александр Мяхар («Партия роста») — 20 тысяч рублей; Андрей Филягин («Справедливая Россия») — 15 тысяч рублей; Олег Иванов («Партия пенсионеров») — 5,3 тыс. рублей; Сергей Ербягин («Зелёные») и Ирина Бутанаева («Партия малого бизнеса россии») — по 5 тыс. рублей. На счёт кандидата Ивана Миронова («Российский общенародный союз») средств не поступило.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоятся выборы главы региона, депутатов Верховного совета, горсовета и мэра Абакана.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, по состоянию на 1 июля 2018 года в Хакасии зарегистрировано 382 032 избирателя. Из них 33,56% — в столице республике — городе Абакане.

Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года.

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