Среда, 18 Июля 2018 года
15:01:31 МСК

В ООН не видят «эффективных мер» по защите цыган на Украине

Политика

В 2018 г. на Украине участились случаи нападения украинских радикалов на представителей национальных меньшинств

Женева, Швейцария, 18 июля 2018, 14:32 — REGNUM  Власти Украины должны немедленно положить конец преследованиям цыган в стране. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении экспертов ООН по правам человека, распространенном 18 июля в Женеве.

В документе говорится, что эксперты ООН сожалеют об отсутствии со стороны правоохранительных органов Украины «эффективных мер по защите представителей меньшинства против таких действий».

Эксперты отмечают, что властям Украины для выполнения обязательств в сфере прав человека следует «принять все необходимые меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 г. на Украине участились случаи нападения украинских радикалов на представителей национальных меньшинств. Так, в апреле в Киеве неизвестные разгромили цыганский табор. Позже во Львове злоумышленники также совершили нападение на цыганский лагерь.

Свое возмущение по данным случаям ранее выразили представители ОБСЕ и посольства США.

Читайте также: Посольство США на Украине требует наказать участников цыганского погрома

А также: Организатора резни цыган инструктировали через соцсети — украинский депутат

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вопросы законности на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить