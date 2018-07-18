В ООН не видят «эффективных мер» по защите цыган на Украине

Женева, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Власти Украины должны немедленно положить конец преследованиям цыган в стране. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении экспертов ООН по правам человека, распространенном 18 июля в Женеве.

В документе говорится, что эксперты ООН сожалеют об отсутствии со стороны правоохранительных органов Украины «эффективных мер по защите представителей меньшинства против таких действий».

Эксперты отмечают, что властям Украины для выполнения обязательств в сфере прав человека следует «принять все необходимые меры».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 г. на Украине участились случаи нападения украинских радикалов на представителей национальных меньшинств. Так, в апреле в Киеве неизвестные разгромили цыганский табор. Позже во Львове злоумышленники также совершили нападение на цыганский лагерь.

Свое возмущение по данным случаям ранее выразили представители ОБСЕ и посольства США.

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