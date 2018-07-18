Экс-губернатор китайской провинции Ганьсу сядет на 15 лет

Чунцин, Китай, , 14:31 — REGNUM Бывший губернатор китайской провинции Ганьсу Юй Хайянь приговорен судом города Чунцин к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 6 млн юаней за взяточничество, сообщает 18 июля агентство Синьхуа.

Все незаконные накопления Юя будут немедленно возвращены в государственную казну, согласно решению Первого промежуточного народного суда Чунцина. Суд пришел к выводу, что в период с 1998 по 2016 годы Юй, пользуясь своим должностным положением, осуществлял нелегальное обогащение. В частности, он брал деньги и подарки в качестве взяток общим размером более 65,35 млн юаней ($9,8 млн) как лично, так и через жену Ли Яньхуа.

Юй хайаянь признал свою вину, вернул все наворованное и раскаялся, что было учтено судом при вынесении приговора. От апелляции Юй отказался.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая к 15 годам приговорили «попирателя интересов народа»