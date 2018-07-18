Германия делает попытку обезопасить «на бумаге» страны Магриба

Берлин, , 14:33 — REGNUM Федеральное правительство Германии предпринимает новую попытку включить в список безопасных стран три государства Магриба — Тунис, Алжир и Марокко, а также Грузию, передает телеканал N-TV 18 июля.

Кабинет министров дал зеленый свет этой инициативе министра внутренних дел Хорста Зеехофера, которая должна облегчить депортацию ряда мигрантов в страны происхождения. Законопроект должен быть обсужден в Бундестаге. Однако партия «Зеленые» уже выступила против заявив, что в странах Магриба по-прежнему не защищены от преследований и задержаний журналисты, гомосексуалисты и другие меньшинства.

Первая попытка законопроекта о классифицировании стран Магриба как безопасных уже потерпела неудачу из-за сопротивления «Зеленых».