Global Times: Россия и США не смогут наладить отношения

Пекин, , 14:20 — REGNUM Россия и США, вероятно, не смогут наладить отношения как в виду националистического характера внешней политики Трампа, так и в виду слишком сильного противодействия очень влиятельных сил внутри американской элиты, которая этого не допустит, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times от 17 июля.

Российско-американские отношения вряд ли могут быть существенно улучшены. Фундаментальной причиной тому является то, что Вашингтон по-прежнему сохраняет настрой гегемона и не желает изменить свое отношение на равноправные отношения, утверждает издания, обсуждая недавнюю встречу Трампа и Путина.

«Трамповское «Америка прежде всего» укрепило осознание американцами своей привилегированности и стала новым элементом гегемонии Соединенных Штатов… Политика Трампа сумбурна. Он хочет получить больше поддержки внутри страны. Он твердо верит в свои инстинкты, попирая фундаментальные правила международных отношений. Более того, ему нравится риск. Его дипломатия часто носит популистский характер», — утверждает редакция издания.

При этом, авторы отмечают, что нынешняя политика США не обязательно приобретет долгосрочный стратегический характер, все все изменения могут носить временный характер.

«Когда речь заходит вопроса российско-американских отношений, США раскалываются. Незападным странам крайне сложно выстраивать хорошие отношения с Вашингтоном. Существует слишком много крайне влиятельных сил, которые не хотят этого. Москве и Пекину это стоит взять на заметку», — говорится в материале.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки прошла первая за все время личная встреча президента США Дональда Трампа президента России Владимира Путина. Сам факт этой встречи и отказ Тармпа от воинственной риторики в адрес Путина разочаровал целый ряд американских политиков и информационных изданий.

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