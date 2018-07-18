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Трамп заявил о согласии России помочь США с КНДР

Политика

Пхеньян в результате получит «большие выгоды и многообещающее будущее», заявил глава Белого дома

Вашингтон, 18 июля 2018, 14:06 — REGNUM  Москва согласилась помочь Соединенным Штатам Америки в разрешении ситуации с Северной Кореей, написал 18 июля американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Россия согласилась помочь с КНДР, где отношения с нами очень хорошие и процесс идет вперед», — написал Трамп.

Вместе с тем глава Белого дома заявил, что спешки в настоящее время нет, а санкции остаются в силе. При этом Пхеньян в результате получит «большие выгоды и многообещающее будущее».

Напомним, ранее Трамп заявил, что саммит с президентом России Владимиром Путиным может оказаться даже более значимым, чем встреча американского лидера с государствами-членами НАТО в Брюсселе 11−12 июля.

Читайте подробнее: Трамп: встреча с Путиным, возможно, важней, чем с лидерами стран НАТО

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Российско-американские отношения
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