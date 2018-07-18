Пранкеры от лица Пашиняна пригласили главу Еврокомиссии на шашлык

Москва, , 14:01 — REGNUM Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну в 2019 году приехать в Ереван на шашлык. Телефонный разговор состоялся в мае, однако, как выяснилось, беседовал Юнкер не с председателем правительства, а с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

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В беседе с Юнкером пранкеры пожаловались на давление со стороны Соединённых Штатов, а также пригласил главу Еврокомиссии в Ереван, где «готовят отменное армянское барбекю». Вован и Лексус предложили Юнкеру приготовить шашлык прямо на площади в Ереване и провести «своего рода митинг», пишет РИА Новости. Эту идею глава Еврокомиссии воспринял положительно, заявив, что найдёт «подходящие даты и возможность» и приедет в следующем году.

Разыграли пранкеры и главу европейской дипломатии Федерику Могерини. С ней телефонные шутники говорили о том, что Армения не хочет повторения украинского сценария.

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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Михаила Саакашвили

Как сообщало ИА REGNUM, это уже не первый раз, когда российские пранкеры разыгрывают известных людей от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В мае на удочку шутников попался глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Бывший мэр британской столицы и человек, назвавшийся главой правительства Армении, затронули такие темы, как Россия, её президент Владимир Путин, а также отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. По данным МИД Соединенного Королевства. Разговор продолжался 18 минут. Когда глава МИД понял, что это был розыгрыш, он прервал разговор. Юмора пранкеров он не оценил, отметив, что «использование химического оружия в Солсбери и Сирии и недавние события в Армении — это серьезные вопросы», а не «детские шутки».

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