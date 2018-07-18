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Бывший украинский министр стал беженцем в Белоруссии

Политика

Михаил Ежель живет в Минске на съемной квартире вместе с семьей

Киев, 18 июля 2018, 14:26 — REGNUM  Экс-глава минобороны Украины Михаил Ежель, фигурирующий в уголовном деле о злоупотреблении властью, живет в Минске под статусом беженца. Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева, опубликованном в едином реестре судебных решений.

Факт предоставления Ежелю белорусскими властями статуса беженца установлен главным управлением военной контрразведки в мае 2017 года. По оперативным данным, бывший министр и его родственники живут в Минске на съемной квартире.

Известно, что в августе 2014 года Ежель выехал с территории Украины в направлении Белоруссии. В феврале 2016 года украинская прокуратура объявила его в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году бывшие министры обороны Украины, занимавшие этот пост после 1995 года, стали фигурантами уголовных дел. Так, Михаилу Ежелю инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина объявила в розыск экс-министра обороны, проживающего в Севастополе

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