Украина шокирована уровнем охраны военной техники

Киев, , 13:55 — REGNUM Сотрудники государственного «Харьковского бронетанкового завода» (входит в состав Госконцерна «Укроборонпром») восстанавливают ограждения вокруг территории предприятия. В частности, участок забора, через который блогеры проникли на территорию завода и снялискандальное видео, обносят колючей проволокой, говорится в сюжете ТСН.

«Есть моменты в службе некоторые, дождь прошел, утром никого не было на территории завода. Нас вызвали на собрание…», — рассказали охранники журналистам.

При этом съемочной группе ТСН не удалось попасть к руководству завода, «в отличие от техники, его охраняют строго». Кроме того, в сюжете говорится, что еще вчера авторы видео соглашались встретиться с ТСН, а сегодня парни не отвечают на телефонные звонки.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов упрекнул министерство обороны Украины в том, что оно не заключило договор на охрану военной техники.

«Оказывается, на государственный Харьковский танковый завод может проникнуть кто угодно, и сделать что угодно. Группа гуляк-искателей приключений посреди бела дня проникла на территорию Харьковского танкового завода, на площадку, где находилось 10 новых танков и транспортер, а также около 300 танков на хранении, и весело провели время, прыгая по боевым машинам, а потом незамеченными ушли. Ролик впечатляющий — полная бесконтрольность», — написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, если бы на территорию завода проникли диверсанты, то они бы взорвали 10 танков на сумму минимум 3 млн долл.

«Хорошо, что ребята провели, по сути, учебную тренировку охраны завода и военной техники — если бы это были реальные диверсанты, то вместо ролика мы бы увидели 10 взорванных танков, восстановление и модернизация которых обошлись налогоплательщикам Украины минимум в 3 миллиона долларов. И с суровыми лицами начальники рассказывали бы про страшного Путина, и никто не говорил о настоящей причине. Вот примерно также охранялись и взорванные склады в Калиновке», — добавил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в YouTube было опубликовано видео, авторы которого утверждают, что беспрепятственно проникли на площадку Харьковского бронетанкового завода, где хранится 300 старых советских танков и порядка 10 новых. В минобороны Украины признали, что видео снято на территории одного из харьковских предприятий.

«В связи с распространением в сети Интернет большого количества сообщений и комментариев относительно публикации на YouTube видеоролика с военной техникой, расположенной якобы на территории «покинутой военной базы», министерство обороны Украины сообщает, что указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, полиция открыло уголовное производство по ч.1 ст.162 (незаконное проникновение в жилище или другое владение лица, незаконное проведение в них осмотра или обыска, а так же незаконное выселение или иные действия, нарушающие неприкосновенность жилища граждан) Уголовного кодекса Украины и начал досудебное расследование».