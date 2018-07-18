Трамп: встреча с Путиным, возможно, важней, чем с лидерами стран НАТО

Вашингтон, , 13:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил 18 июля, что саммит с президентом России Владимиром Путиным может оказаться даже более значимым, чем встреча главы Белого дома с лидерами стран-членов НАТО в Брюсселе 11 — 12 июля. С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

«Несмотря на то что встреча НАТО в Брюсселе была признана в качестве триумфа, благодаря которому теперь страны-члены будут вкладывать больше миллиардов дополнительных долларов более оперативно, встреча с Россией может оказаться — в долгосрочной перспективе — даже более значимым успехом», — написал президент-республиканец.

«Благодаря этой встрече удастся добиться многих позитивных изменений», — подчеркнул глава Белого дома.

Как отметил Трамп, покидая саммит НАТО в Брюсселе, ему удалось добиться от союзников Вашингтона по североатлантическому альянсу повышение их расходов на оборону.

«Россия согласилась оказать помочь с Северной Кореей, с которой у нас очень хорошие отношения и где продолжается процесс», — отметил Трамп.

«Мы не спешим, а санкции остаются в силе! Огромные преимущества и удивительное будущее ожидает Северную Корею в конце этого пути», — добавил он.

Напомним, на состоявшейся 16 июля в Хельсинки встрече лидеров США и России Трамп сделал ряд заявлений, которые вызвали бурю негодования. В частности, он указал на то, что верит своему российскому коллеге Владимиру Путину в том, что Москва непричастна к вмешательству в выборы 2016 года. Впоследствии он отказался от этих слов, заявив, что верит своим спецслужбам.

Также необходимо отметить, что Трамп уже не впервые сравнивает встречу в Брюсселе с саммитом в Хельсинки. Ранее, 17 июля, он так же на своей странице в Twitter отметил, что встреча в Финляндии лучше, чем предшествовавший ей саммит НАТО в Брюсселе. Президент США также посетовал на то, что российско-американский саммит «не освещали в таком же ключе».

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