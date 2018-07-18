Единороссы видят Александра Моора губернатором Тюменской области

Тюмень, , 13:51 — REGNUM На партийной конференции 18 июля 2018 года региональные отделения «Единой России» «тюменской матрёшки» назвали своего кандидата для участия в выборах губернатора Тюменской области. Победителем внутрипартийного праймериз стал Александр Моор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в партийной пресс-службе.

Напомним, место главы Тюменской области стало вакантным в связи с уходом прежнего губернатора региона Владимира Якушева на пост министра строительства и ЖКХ России. Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области вскоре был назначен Александр Моор. Были объявлены досрочные выборы.

Губернатора Тюменской области согласно законодательству будут выбирать жители всей Большой Тюмени, то есть избиратели ХМАО и ЯНАО в том числе.

На сегодня в кандидаты на пост губернатора Тюменской области выдвинуты: от КПРФ — Иван Левченко, от «Справедливой России» — Владимир Пискайкин, от «Партии социальной защиты» — Лариса Шакурова, от ЛДПР — Артём Зайцев.

На конференции региональных отделений Тюменской области, Югры и Ямала партийцы выдвинули претендента от «Единой России». Как и предполагалось ранее, им стал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области. Он опередил своих соперников Владимира Нефедьева и Фуата Сайфитдинова в ходе предварительного голосования.

Напомним, выборы главы Тюменской области пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

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