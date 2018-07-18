Военные Израиля арестовали 29 палестинцев

Тель-Авив, , 13:49 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 29 палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 18 июля Anadolu.

Военные еврейского государства проводят регулярные рейды на оккупированных территориях с целью задержания активистов, представляющих угрозу для национальной безопасности Израилю.

Напомним, в настоящее время в тюрьмах еврейского государства находятся свыше 6 тыс. 400 палестинцев, среди которых женщины, дети, палестинские парламентарии, а также лица, содержащиеся без предъявления обвинения.

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