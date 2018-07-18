В Иране заявили о многократных просьбах Трампа встретиться с Рухани

Тегеран, , 13:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время посещения президентом Ирана Хасаном Рухани сессии Генеральной Ассамблеи ООН восемь раз просил иранскую делегацию о встрече с иранским лидером. Об этом со ссылкой на главу администрации президента Ирана Махмуда Ваези сообщает агентство Mehr.

«Во время последнего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН Трамп восемь раз просил иранскую делегацию встретиться с президентом», — сказал Ваези.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти Ирана, испытывающие давление со стороны официального Вашингтона, не намерены жертвовать суверенитетом страны.

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