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В Иране заявили о многократных просьбах Трампа встретиться с Рухани

Политика

Встреча лидеров Ирана и США пока так и не состоялась

Тегеран, 18 июля 2018, 13:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп во время посещения президентом Ирана Хасаном Рухани сессии Генеральной Ассамблеи ООН восемь раз просил иранскую делегацию о встрече с иранским лидером. Об этом со ссылкой на главу администрации президента Ирана Махмуда Ваези сообщает агентство Mehr.

«Во время последнего визита Рухани в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН Трамп восемь раз просил иранскую делегацию встретиться с президентом», — сказал Ваези.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти Ирана, испытывающие давление со стороны официального Вашингтона, не намерены жертвовать суверенитетом страны.

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Противостояние Ирана и США
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