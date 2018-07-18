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Путин примет участие в совещании послов и официальных представителей России

Политика

Президент обозначит ключевые задачи дипломатов в предстоящем периоде

Москва, 18 июля 2018, 13:39 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин 19 июля выступит на совещании послов и постоянных представителей России, где обозначит главные задачи, стоящие перед дипломатами, сообщает 18 июля пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что главными направлениями работы дипломатических ведомств станут укрепление роли России на международном уровне, защита национальных интересов, а также некоторые другие направления.

Путин обратит внимание на тему обеспечения глобальной безопасности и стабильности, противодействия экстремизму и терроризму, проблематику повышения эффективности евразийских интеграционных процессов.

Напомним, совещания послов и постоянных представителей проводится примерно два раза в год. Сегодняшнее мероприятие станет девятым по счету.

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Внешняя политика России
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