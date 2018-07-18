Правительство Украины намерено запретить премии в госкомпаниях

Киев, , 13:29 — REGNUM Сотрудникам государственный компаний не должны выплачивать премии, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 18 июля «112 Украина».

По его словам, у сотрудников госкомпаний высокая зарплата, поэтому они не должны получать премии, бонусы и вознаграждения. Гройсман подчеркнул, что через три дня правительство примет решение по этому вопросу.

Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» выплатили премии в размере $45,6 млн главе компании Андрею Коболеву и еще нескольким сотрудникам фирмы за победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) провела расследование, однако не нашла ничего противозаконного в действиях «Нафтогаза».

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Выплаты премий проходят на фоне массовых забастовок и митингов шахтеров, которые требуют выплатить им долги по зарплате на сумму $29 млн.

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