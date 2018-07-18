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В тюрьмах Сирии и Ирака находятся более 450 таджикистанцев

Политика

Еще больше погибло на полях сражений

Душанбе, 18 июля 2018, 13:29 — REGNUM  Более 450 граждан Таджикистана находятся в тюрьмах Афганистана, Сирии и Ирака, где отбывают наказание за участие в рядах вооруженных формирований. Такие данные приводит Генеральная прокуратура Таджикистана.

По данным надзорного ведомства, на полях сражений в этих странах убиты 470 таджикистанцев, воевавших в рядах террористических организаций.

Данных об общем количестве соотечественников, находящихся в зоне боевых действий, таджикистанская Генпрокуратура не приводит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая перед активом Согдийской области в конце июня 2018 года, президент страны Эмомали Рахмон заявил о том, что необходимо активнее возвращать на родину таджикистанцев, которые незаконно обучаются в зарубежных религиозных учреждениях и участвуют в боевых действиях на Ближнем Востоке. Причем глава Таджикистана подчеркнул, что правоохранителям по возможности следует проявить к ним снисходительность.

«Необходимо широко использовать те пункты законодательства, которые освобождают от уголовной ответственности лиц, которые добровольно отказались от участия в боевых действиях на территории других государств и вернулись на родину», — заявил Рахмон.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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