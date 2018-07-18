На Украине проведут пробную перепись населения

Киев, , 13:20 — REGNUM Пробную перепись населения на Украине проведут в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщает 18 июля «112 Украина».

Согласно сообщению, государственный комитет статистики должен провести пробную перепись населения в декабре 2019 года. Правительство также поручило госстату Украины использовать «инновационные технологии сбора информации у населения».

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Напомним, первая и единственная за все время независимости Украины перепись населения прошла в 2001 году. Перепись показала, что в стране проживает 48,457 млн человек. После этого вторая перепись должна была пройти в 2011 году, но правительство перенесло ее на 2012 год, потом — на 2013 года, потом — на 2016 год, и, наконец, в последний раз — на 2020 год.

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