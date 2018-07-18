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Глава МИД Индонезии встретится с главой МИД Папуа-Новая Гвинея

Политика

Папуа-Новая Гвинея – близкий сосед Индонезии

Джакарта, 18 июля 2018, 13:19 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Римбинком Пато в четверг, 19 июля, чтобы обсудить вопросы управления пограничными районами между двумя странами. Об этом сообщает Antaranews.

Папуа-Новая Гвинея — близкий сосед Индонезии, естественно, что у двух стран высокая интенсивность отношений. Каждый раз, в ходе международной встречи в рамках ООН и АСЕАН, министры находят возможность для двусторонних переговоров», — заявил официальный представитель МИДа Индонезии Арманата Насир.

Ожидается, что министры обсудят некоторые двусторонние вопросы, особенно те, которые касаются управления пограничным регионом. На повестке дня стоит вопрос о создании совместного пограничного комитета Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи, а также двустороннее экономическое сотрудничество.

Объем двусторонней торговли в 2017 году составил 208,89 млн долларов США, что на 179,2 млн долларов США больше чем в 2016 году.

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Внешняя политика Индонезии
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