Среда, 18 Июля 2018 года
14:53:05 МСК

США не станут оплачивать безопасность стран ЕС в одиночку — Трамп

Политика

При учёте высоких затрат США на оборону ЕС страны Евросоюза несправедливо ведут себя с Соединёнными Штатами в торговой сфере

Вашингтон, 18 июля 2018, 13:13 — REGNUM  Соединённые Штаты не намерены брать на себя 90% трат на защиту стран ЕС, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не собираемся оплачивать 90% общей стоимости защиты Европы», — подчеркнул американский лидер.

https://twitter.com/FoxNews/status/1019480640046039040

Кроме того, по словам Трампа, при учёте высоких затрат США на оборону ЕС страны Евросоюза несправедливо ведут себя с Соединёнными Штатами в торговой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп заявил, что страны-участницы военного блока должны возместить США затраты на оборону.

Читайте также: Трамп упрекнул НАТО в несправедливом отношении к США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить