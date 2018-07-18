США не станут оплачивать безопасность стран ЕС в одиночку — Трамп

Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Соединённые Штаты не намерены брать на себя 90% трат на защиту стран ЕС, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не собираемся оплачивать 90% общей стоимости защиты Европы», — подчеркнул американский лидер.

https://twitter.com/FoxNews/status/1019480640046039040

Кроме того, по словам Трампа, при учёте высоких затрат США на оборону ЕС страны Евросоюза несправедливо ведут себя с Соединёнными Штатами в торговой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп заявил, что страны-участницы военного блока должны возместить США затраты на оборону.

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