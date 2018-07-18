«Трамп оправдывающийся» как свидетельство низкопробности политической жизни

Москва, , 10:55 — REGNUM Сложно представить себе Никсона, Брежнева или Кеннеди оправдывающимися за свои слова и утверждающими, что их «не так поняли», или пишущими в Twitter, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Отказ президента США Дональда Трампа от своих слов, сказанных днём ранее в Хельсинки по поводу вмешательства-невмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, — это ещё одно свидетельство низкопробности современной политической жизни. Нас, к счастью, процесс опошления государственной деятельности коснулся меньше, но на Западе, как мы видим, он углубляется.

Можете себе представить кого-то из американских или советских руководителей 1960-х и 1970-х годов оправдывающимся, доказывающим на следующий день, что накануне его не так поняли? Скажем, Кеннеди или Хрущёва, Никсона или Брежнева? О предшественниках и не говорю… Бред какой-то!

Впрочем, их нельзя представить и что-то там пишущими в Twitter. И не потому, что тогда его не было, а потому что у них была другая форма ответственности и отчетности перед своими гражданами: не болтовнёй, а по конкретным результатам их деятельности.

А так один день трепанул одно, другой день — другое. Точно Владимир Путин сказал ещё в 2007 году, имея в виду так называемый «демократический мир», что после смерти Махатмы Ганди и поговорить-то не с кем!

Читайте также: «И не друг и не враг»: политические маневры после Хельсинки