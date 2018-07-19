Госдума: настройка пенсионной системы — трансляция ИА REGNUM

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Сегодня, 19 июля, Госдума в первом чтении обсуждает настройку пенсионной системы. Правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст для женщин — с 55 лет до 63 лет и для мужчин — с 60 лет до 65 лет. Кроме того, парламентарии готовятся ратифицировать Конвенцию МОТ о соцобеспечении: согласно документу, пенсия должна составлять 40% от прежнего заработка. Пенсионный маневр вызвал широкий общественный резонанс — в регионах прошли акции протеста, звучат предложения провести общероссийский референдум.

11:58 Топилин: Если нет допвзносов, то откуда платить досрочную пенсию? Если работает на обычном месте, то стажевый возраст будет увеличиваться, как у всех. Что же касается селян — то надбавка им будет с 1 января 2020 года. Деньги предусмотрены. Планируется этих договорённостей придерживаться и соблюдать.

11:56 Алексей Куринный (КПРФ): на досрочных пенсиях врачей можно поставить крест. На 8 лет позже предлагается остальным медикам, педагогам, северянам, вдовам погибших военнослужащих. Почему? Не планируется ли восстановление надбавки для сельских жителей?

11:55 Топилин указывает, что вопрос решается. За 2−3 года легализовали около 6 млн человек, что очень много.

11:54 Володин шутит, что Нилова стоит назначить ответственным за сборы налогов с указанных групп населения, судя по реакции зала.

11:54 Олег Нилов («Справедливая Россия»): пока не заставите работать армию трудящихся в серой зоне, пока не создадите новые рабочие места и примерно 10 млн — алкоголиков и тунеядцев, — почему их нельзя заставить работать и получать пенсионные начисления? Итого 30 млн человек в стране, которые не платят начисления и правительство не может заставить их работать. А полтора миллионов чиновников — почему им не уменьшить зарплаты, хотя их больше, чем при СССР?

11:52 В этом году за счёт таких мер пополнили на 40 млрд рублей, указал министр. А сейчас готовится закон о самозанятых. «Мы договорились о схеме, в ближайшее время такой проект закона внесём — он открывает путь для легализации», — добавил Топилин.

11:52 Топилин: «Это серьёзный ресурс, чтобы пополнить налоговую и пенсионную систему… Поэтому что мы делаем? Это постоянные сверки данных, за кого платят, за кого не уплачиваются взносы. Мы начали составлять портреты ситуаций по регионам. Это около 15 млн человек, серьёзный ресурс. Базы ПФР и налогового фонда мы стыкуем, чтобы понять, какие есть ситуации по работе в тени».

11:51 Вячеслав Лысаков («Единая Россия»): почему не поискать средства в теневой экономике и не заняться легализацией?

11:50 Всплесков никаких не может быть и не будет, уверяет он. Но пособие по безработице будет реформировано — чтобы создать «подушки безопасности».

11:49 Топилин вновь указывает, что, «к сожалению, в 1990-е годы произошёл обвал рождаемости». Эти люди выходят на рынок труда и будут выходить и далее — до 2028 года. «Этот негатив 90-х с точки зрения ваших опасений о рынке труда является позитивным. Потому что выходящих на рынок труда поколений меньше!» — убеждает министр.

11:49 Депутаты Госдумы в соцсетях делятся впечатлениями от законопроекта о пенсионной реформе. Фото из поста в соцсети депутата Веры Ганзя («КПРФ)

11:48 Владимир Сысоев (ЛДПР) указывает, что многие НПФ на грани банкротства и правительство пытается провести очередную провальную пенсионную реформу. Были сделаны все подсчёты о безработице и так далее — и делать сравнения с ОСАГО категорически аморально.

11:47 Топилин вновь гордится тем, что тысяча рублей будет беспрецедентным повышением пенсий у пенсионеров РФ.

11:46 Топилин: «Всё очень просто. В связи с тем, что растёт продолжительность жизни и этот процесс будет постоянный — это наша задача, это будет не в эти годы, но в последующие, — то никто не потеряет. Почему-то в периоде восьми лет вы вычитаете, а потом прибавить забываете! Это манипуляция!»

11:45 Михаил Щапов от КПРФ указывает, что потери пенсионеров чисто арифметически оказываются гораздо больше, чем надбавки от тысячи рублей в год.

11:45 Топилин: «Мне страшно слышать, что создание ПФР когда-то связывалось с инвестиционными деньгами… Мы никогда не меняли концепцию работы ПФР. Это фонд, который должен обеспечивать функционирование и выплату за счёт страховых взносов… Ни о каких инвестициях речи никогда не шло. Потому мы и не собираемся менять эту концепцию. Мы никогда не продумывали такие темы, чтобы отказаться от пенсионных взносов вообще» При этом источников в бюджете на пенсии нет, отметил министр. «Не очень понимаю, откуда возьмутся источники».

11:43 Рифат Шайхутдинов вспоминает, что ПФР создавался для создания длинных денег, однако потом выяснилось, что инвестиций соответствующих не нашлось, и фонд зависит от бюджета. Денег не хватает. Учитывая провальность концепции фонда с длинными инвестденьгами, не пора ли полной системной реформы пенсионной системы и возврата к бюджетному финансированию пенсионеров?

11:42 Топилин: «Я отвечу по-своему на этот вопрос — в данном законопроекте этих вопросов не содержится».

11:42 Николай Рыжак («Справедливая Россия»): то, что реформирование назрело, никто не сомневается, но вызывает сомнение то, как это делается — реформа может расколоть общество. Представители армейской среды и правоохранительных органов обеспокоены вопросом выхода на пенсию по выслуге лет. Есть ли в планах правительства предложения о повышении обязательной выслуги лет?

11:40 Топилин ответил, что по ЕАЭС не планируется вводить никаких ограничений — рынок труда является единым. В то же время сейчас готовится законопроект, который будет отслеживать через налоговые и иные службы вопрос о том, уплачиваются ли за патентников страховые взносы, что сузит рынок мигрантов.

11:39 Дмитрий Вяткин («Единая Россия») спросил о привлечении иностранной рабочей силы для корректировки ситуации на рынке труда.

11:38 Топилин отвечает неконкретно: «У нас солидарная страховая система, и если мы хотим вернуться к дискуссии, чьи деньги, госсобственность или личная собственность и так далее — можно по этому поводу подискутировать… Но это солидарная система. Тех, кто работает, всё меньше, а тех, кто не работает — всё меньше. В 1990-е годы произошло резкое снижение рождаемости, и как раз это требует принятия данного решения».

11:36 Сергей Иванов (ЛДПР): сравнил законопроект с признанием правительства собственного банкротства. 10 млн людей уже в срок не отдаётся то, что народу обещано. «Вы заведомо знаете, что взяв в долг у 80 млн пенсионеров, вы не сможете им отдать!» — указывает она на демографическую «яму». Дисбаланс будет лишь ещё больше, указывает депутат.

11:35 Топилин: «Что касается дожития на Севере, то объективные цифры показывают, что в северных и южных регионах Сибири (показатели возраста дожития) они находится в районе 20+ лет для женщин и 14−16 лет для мужчин… Без реформы мы не выйдем на новый качественный уровень пенсионного обеспечения в РФ».

11:33 Алексей Корниенко (КПРФ): на Дальнем Востоке продолжительность жизни на 5−7 лет меньше среднего по России, а льготного выхода на пенсию нет. Можно ли им сохранить существующий пенсионный возраст?

11:33 Топилин: «Законопроектом предусмотрен переходный период, прочитайте закон — там всё написано», успокаивает министр. Он считает, что Шеин искажает данные. «Кроме того, вы, допустим, берёте и говорите, что не выйдет на пенсию 1,4 млн человек. А это неправильно, так как пенсионеры выходят в течение года — поделить на два. Потом ещё половина выходят на работу — поделить ещё на два… Вы вводите людей просто в заблуждение своими цифрами», — указал министр.

11:31 Олег Шеин («Справедливая Россия»): 4,6 млн уменьшилось число рабочих мест за время работы правительства. На рынок труда, между тем, будет вытолкнуто 16 млн человек.

11:30 Топилин: правительство готовит нацпроекты, и естественно, понимая, что есть этот риск и на него указывают те сигналы, которые сейчас доносятся из регионов о сложности сохранения рабочего места, разрабатывается проект о дополнительных программах повышения квалификации предпенсионного возраста. «Из федерального бюджета будет предусмотрено 5 млрд рублей. Это серьёзные деньги», — указал министр.

11:29 Ирина Гусева («Единая Россия»): люди предпенсионного возраста готовы переобучаться, но за чей счёт? Где эти деньги?

11:28 «Так как у нас доживает больше, живут значительно дольше по достижению пенсионного возраста — порядка 20 лет и этот показатель будет расти, — нам нужно сегодня попытаться эту систему сбалансировать. Иначе не будет источника для выплаты пенсий», — указал он.

11:27 «Кто-то доживает, кто-то не доживает, говорят. Но это никакая не экономия. Это принцип сохранения и вообще принцип работы страховых систем. У вас есть когда система ОСАГО, кто-то попадает в аварию, кто-то нет — так устанавливается (размер платежа). Так и в пенсиях», — комментирует Топилин.

11:27 Максим Топилин: в пенсионной системе содержится масса иных элементов, изменения постоянно вносятся, в 2013 году менялись требования к стажу и баллам, отвечает министр. «Другие элементы сейчас тоже требуют совершенствования в пенсионной системе», — указал министр.

11:26 Депутат Алексей Диденко (ЛДПР): Социальный блок правительства пошёл по очень простому пути, уверен он. «Сегодня у нас большое число не доживает до пенсии, образуется экономия, удобная для Пенсионного фонда. Это послужило главной причиной повышения… Действительно ли это так?»

11:24 Вячеслав Володин отметил, что комитет по труду принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению законопроекта с 18 августа до 24 сентября.

11:24 Ярослав Нилов: «Если законопроект пройдет первое чтение, работа над ним продолжится».

11:23 Депутат Смолин предложил провести слушания, опубликовать все отзывы регионов на законопроект. Также он видит риски роста безработицы.

11:21 «Мы планируем на шесть лет, что это произойдёт: мы гарантируем реальное повышение пенсий нашим пенсионерам!» — указал Макаров.

11:20 Комитет по бюджету подтверждает, что решение, предлагаемое правительством, реально позволяет реализовать задачу выплат в 2 раза выше инфляции, уверяет Макаров.

11:19 «Государство гарантирует выплату пенсий! И если не хватает денег из ПФР, мы дадим деньги из бюджета! Но ведь это деньги, которые могут идти на выполнение других задач: что, не нужно пенсионерам хорошего здравоохранения и городской среды??» — возмущается Макаров.

11:18 «Мы почему-то сравниваем трудоспособное население и пенсионеров! Но сравнивать надо с теми, кто именно платит страховые взносы! Тут отношение почти приблизилось к единице!»

11:17 Макаров опять вспоминает огромную разницу в продолжительности жизни в сравнении с 30-ми годами и числом работающих на пенсионера.

11:16 «Мы готовы признать, что 55 лет и 60 лет это дряхлость? Это старость? Я готов согласиться с теми, кто указывает на вопросы, которые надо прорабатывать. Но сначала нужно определиться с путём, которым мы идём», — говорит Макаров.

11:16 «У нас становится больше пенсионеров и меньше работающих», — констатирует Макаров в связи с этим. И вспоминает Бисмарка, который придумал страховую модель пенсионной системы, которая «вообще была актуальная для XIX века».

11:15 «Любой год, на которую продлевается человеческая жизнь, ни с чем не сравнима», — заявил Макаров, подчёркивая, что ничего ценнее человеческой жизни нет.

11:14 К трибуне выходит депутат Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам). Он указывает, что комитет рассмотрел проект закона с точки зрения экономики. «Для людей бюджет и пенсионный фонд одно и то же — они не понимают разницы в этом. Но мы не имеем права принимать решения, не понимая разницы».

11:13 Предложение правительства по пенсиям народам Севера нуждается в проработке, также сказал Харитонов. Комитет по региональной политике предлагает не повышать пенсионный возраст для малочисленных коренных народов Севера. «Мы должны учесть все региональные различия… Любая реформа должна стимулировать развитие», — сказал он.

11:11 Комитет Госдумы по региональной политике опасается, что законопроект приведет к сокращению населения на Дальнем Востоке, Харитонов отметил меры президента, направленные на развитие регионов.

11:10 Комитет Госдумы по региональный политике Николай Харитонов сообщил, что комитет голосами «Единой России» проголосовал за законопроект. При этом парламентарии отметили необходимость доработать инициативу с учетом региональной специфики — продолжительность жизни в регионах существенно отличается.

11:08 Глава комитета Госдумы по региональный политике Николай Харитонов (КПРФ) предложил депутатам примерить новый закон на себя. «Вероломно, когда народ радовался, вы этот закон выносите», — сказал он «от народа».

11:07 Необходимо переосмыслить списков тех, кто требует преференций. «Нужно сосредоточиться на проработке системы заботы о здоровье людей в возрасте», — указал он.

11:05 Морозов отметил, что многие привыкли к протезированию, хотя совсем недавно многие старики оставались «прикованными к кроватям» — это показатель высоких темпов прогрессов в направлении заботы о здоровье людей пенсионного и предпенсионного возраста. Он также указывает на повышение эффективного ценового контроля над рынком лекарств.

11:04 Геронтологию нужно сделать отдельным проектом, которому правительство будет уделять особое внимание, подчеркнул депутат.

11:03 Важно, насколько люди относятся к собственному здоровью и жизни. «Мы уверены в необходимости улучшения условий труда и модернизации рабочих мест, снижения профзаболеваний, внедрения финансовых стимулов (в этом направлении)», — указывает Морозов. Он также подчеркнул необходимость усиления адресной помощи социально незащищённым группам.

11:02 «Мы слышим справедливые опасения: конкуренция, ограничения при приёме на работе… Но очевидно одно — правительству нужно детально проработать пакет подзаконных актов… регулировать занятость людей предпенсионного возраста», — указал депутат.

11:01 Он заявил, что экономические аспекты законопроекта вновь поднимать не будет, поскольку «они уже и так известны депутатам наизусть».

11:01 «Что хочет человек? Чем он живёт? О пенсии? Он хочет жить и работать, быть компетентным и востребованным!»

11:01 Выступает Дмитрий Морозов («Единая Россия»): «Это новая философия к труду и счастью», комментирует он законопроект.

11:00 Законопроект содержит множество пробелов, резюмирует Нилов. Тем не менее, из 79 регионов поступили мнения в комитет — из них в 60 с консолидированной положительной позицией, отрицательных позиций нет. В итоге Нилов рекомендует проголосовать за законопроект, но с учётом корректирующих замечаний и поправок.

10:57 Возникает правовая коллизия: родители погибших военнослужащих. «Если погиб срочник, если погиб кадровый офицер — другой возраст. Кто выиграет от таких изменений? Негосударственный пенсионный фонд. Накопительная часть выплачивается вместе со страховой — у них (НПФ) есть ещё больше возможностей крутить деньги и зарабатывать», — говорит Нилов.

10:55 Нилов отмечает очень жёсткие требования по стажу. Кроме того, сейчас неофициально числится 10 млн безработных — никакого анализа по поводу рынка труда не приведено. Никаких мер по адаптации рынка труда к начинающим и пожилым работникам не приведено.

10:54 «Во многих страха возраст увеличили, но очень плавно — от 2 до 6 месяцев происходило ежегодно. Были многие смягчающие механизмы. На фоне других стран предлагаемые меры выглядят достаточно жёсткими»

10:54 «Мы вспомним майские указы 2012 года и помним, как они выполнялись — многие параметры до сих пор не выполнены, особенно в регионах», — говорит о президентских указах Нилов.

10:53 Никакого дополнительного механизма увеличения пенсий в системе нет. Действующая система позволяет это делать через процедуру индексации. «Происходило увеличение 1 апреля? Единожды, и то не силами ПФР», — говорит Нилов.

10:52 «Можно быть нетрудоспособным, но долго жить», — отмечает Нилов.

10:52 Выступает депутат Ярослав Нилов. Он указывает, что закон коснётся медицинских работников, всех, кто получает социальные пенсии и многие другие социально уязвимые группы населения.

10:50 «Мы предлагаем увеличить требования к пенсионному возрасту на 5 лет, для женщин — на 8 лет. Это поэтапный переход», — напоминает министр, отмечая, что льготный выход на пенсию при новых параметрах сохраняется.

10:49 «1959 год — 5 человек трудоспособного возраста и 1 пенсионер. Сегодня это лишь 2 человека и 1 пенсионер. Напомню, что у нас система солидарная: кто работает, за них уплачиваются страховые взносы и эти деньги идут на выплату страховых пенсий. При таком соотношении оно будет ухудшаться», — указывает Топилин.

10:48 «18 лет плюс — при такой динамике мы просто обязаны изменить параметры пенсионной системы», — уверяет министр.

10:48 «Это та задача, которую в рамках нацпроектов и программ по здравоохранению и образованию мы выполняем», — указал Топилин.

10:47 60-е, 70-е и 80-е годы была стагнация продолжительности жизни — между 60 и 66 годами, уверяет министр. «Не было прорыва. Когда был прорыв?.. Продолжительность жизни мужчин в 2000 году и сейчас — плюс восемь лет. А с 2000 по 2030 году увеличится на 18 лет», — заявил он.

10:46 «Уровень пенсионного обеспечения мы зафиксировали, но он нас не устраивает. Мы должны идти вперёд», — заявил он.

10:46 В 2000-е годы в России достигали нормального уровня пенсионного обеспечения. «Даже в кризис мы вытягивали размер пенсий, а не отказывались, как на Западе», отметил министр.

10:45 В России очень сильно увеличили продолжительность жизни в сравнении с 30-ми годами. «Но почему не в 90-х, а сейчас? В 90-е годы это решение не могло быть принято, потому что резко снижались доходы, росла смертность, очень резко упала рождаемость. Все показатели снижались. На этом фоне принимать решение было практически невозможно», — заявил министр.

10:44 «Мы готовим в открытом режиме проекты законов о федеральном бюджете на 2019−2020 годы… в этом процессе все цифры видны, в параметрах и проектировках. И не говорить, что цифр каких-то нет — они все есть», — заявил Топилин.

10:44 Эффекты от повышения пенсионного возраста, все средства идут именно на пенсии, указал он.

10:43 «Мы предлагаем принять это решение, чтобы на перспективу сбалансировать и на перспективу обеспечивать страховой характер пенсионной системы. Не просто сохранить уровень пенсий — а в других странах он даже снижался и замораживался, — а увеличить! Никогда в нашей стране не увеличивали размер пенсий неработающим пенсионерам», — указал министр.

10:42 «Все страны сделали это в 1980-е годы. Страны СНГ делали это позже, как антикризисную меру… Во всех практически странах повышение пенсионного возраста было реакцией именно на текущую нехватку средств в пенсионных системах. Это антикризисные меры! Вспомните, что было в странах Евросоюза, например, в Греции. Это было спонтанно — повышение на 2 года сразу», — указывает министр.

10:41 Министр вспоминает, что Россия почти единственная страна, кто не сделал повышения пенсионного возраста. «Большинство стран, в том числе страны СНГ, находятся уже в других параметрах пенсионной системы и требований к возрасту выхода на пенсию», — заявил он.

10:41 «Мы не можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия», — указал Топилин.

10:40 Он подчёркивает, что сейчас люди работают давно не в тех условиях, что сейчас. В то время была индустриальная экономика с тяжёлым ручным трудом. Сейчас же даже в условиях с опасными условиями труда работать гораздо комфортабельнее. «Сейчас появился офисный труд, интернет-работники. Условия труда очень сильно поменялись. В 30-ые годы мы имели пенсионеров от численности населения 2%. Сегодня имеем более 30%», — указал министр.

10:39 Топилин вспоминает, что в 30-х годах были низкие параметры жизни: в два раза ниже современных.

10:37 Вновь вспомнил о том, что в 1995 году правительство России озвучило идею, что к концу 2010-х годов «такие предпосылки будут и для изменения параметров пенсионной системы такие предпосылки сложатся».

10:37 Предпосылки сложились в конце советского периода для изменения пенсионной системы. Министр вновь вспоминает «классические исследования» советских учёных в середине 1980-х годов. «Тогда тема поднимается, но решение не могло быть принято по политическим мотивам», — говорит он.

10:36 «Часто задаются вопросы, какими другими способами можно решить задачу сохранения страховых принципов — иных способов просто не существует», — заверил Топилин.

10:35 К 2024 году соотношение пенсий составит около 200% от прожиточного минимума пенсионеров (сейчас около 160%).

10:35 До 2024 года предполагается выйти на уровень пенсий неработающих пенсионеров около 20 тыс. рублей. «Этот темп по среднегодовому приросту в тысячу рублей будет сохраняться на протяжении шести лет»

10:34 В 2019 году по расчётам министерства, увеличение пенсии 12 тыс. рублей в год будет означать индексацию пенсий в районе 7%, не ниже 7%. Прогнозируемая инфляция за 2018 год — чуть более 3%. Реальная индексация произойдёт и пенсии будут проиндексированы темпами более чем в 2 раза больше инфляции. «Такого не было ни разу в истории РФ», — указал Топилин.

10:33 Законопроект позволит нам обеспечить с 2019 года увеличение пенсий неработающим пенсионерам в среднем 1000 рублей. «12 тысяч рублей в год», — подчеркнул министр.

10:33 Проблемы нехватки ресурсов в ПФР нет — но эти ресурсы позволяют лишь поддерживать соотношения без «прорывных решений», указал министр.

10:33 В последние годы часто идут дискуссии об индексации пенсий, были времена, когда индексация была ниже инфляции с последующей компенсацией. В прошлом году было принято решение об опережающим размере индексации. «Вопрос о том, что пенсии стали отставать от динамики прожиточного минимума, размеры пенсий остаются на достаточно неудовлетворяющем нас уровне — он постоянно стоял перед нами и мы искали способы выйти из этой ситуации», — указал он. В последнее время индексации были менее чем на 500 рублей в год, что не всегда компенсировало параметры инфляции.

10:31 «Вынося на ваше рассмотрение (закон) хотел бы обратить ваше принципиальное внимание на то, что данный законопроект преследует своей целью прежде всего увеличение пенсий неработающим пенсионерам и сохранение страховых принципов пенсионной системы в РФ», — заявил Топилин.

10:30 С докладом выходит министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

10:29 329 за, 53 против — по порядку работы пленарного заседания голосование состоялось.

10:28 «Согласен. Всё остальное — попытки хитрить… Не будем этого делать», — заявил Володин.

10:28 Жириновский заявил, что считает неправильным голосовать по несколько раз по одному и тому же вопросу.

10:27 87 за, 3 против и один воздержался — отвод отклонён.

10:26 Смолин настаивает: отложить до определения позиции президента РФ. Володин указывает, что как депутат с большим стажем Смолин должен понимать, что с такой формулировкой предложение принято быть не может — не по регламенту. «Если мы снимает этот вопрос, то формулировка может быть одна — снять вопрос с рассмотрения, как предлагал Коломейцев. И мы уже на этом проголосовали» Но Смолин настаивает на повторном голосовании.

10:25 Предложение Коломейцева по «пенсионному закону» отклонено. Из 105 голосовавших только один против. По ратификации за 39, против — 7…

10:22 Возникли проблемы с голосованием — перезагружают систему.

10:21 Идёт голосование по снятию вопросов с повестки. Ратификация конвенции предусматривает параметры получения пенсий не менее 40% от заработной платы — поэтому вопросы связанные.

10:19 Николай Харитонов (КПРФ) как глава комитета Госдумы по региональной политике согласился о вынесении вопроса на рассмотрение, подчеркнув, что лучше вынести эту дискуссию на суд депутатов.

10:18 Комитет по бюджету считает, что оба вопроса должны быть рассмотрены на палате и рассмотрены совместно.

10:17 По ратификации конвенции МОТ Макаров отметил, что СССР присоединился к организации в 1954 году, однако конвенция до сих пор не ратифицирована.

10:16 Володин предлагает от комитета по бюджету и налогам передать слово Андрею Макарову. Он говорит, что вопрос закона о пенсионном возрасте подробно рассмотрен. «Второй вопрос полностью подготовлен к процедуре рассмотрения на палате. Согласие или несогласие не может стать основанием для его нерассмотрения», — указал он.

10:14 О снятии с повестки законопроект о пенсионном возрасте и конвенцию МОТ: Ярослав Нилов отметил, что в данном случае следует заслушать позицию правительства по поводу закона о пенсионном возрасте. О конвенции МОТ Нилов выступил против — работа шла достаточно давно, а сейчас будет лишь первое чтение. Коломейцев ссылался на то, что есть нестыковки в переводе на разных языках документа, однако Нилов существенных разночтений не видит.

10:13 Ярослав Нилов отметил, что законопроекты КПРФ и «СР» комитет Госдумы не посчитал альтернативными. После голосования предложение Коломейцева было отклонено.

10:11 Олег Смолин (КПРФ) поддерживает коллег и ссылается на то, что президент России Владимир Путин до сих пор не был включён в рассмотрение законопроекта.

10:10 Олег Шеин («Справедливая Россия») призывает снять с повестки закон о пенсионном возрасте вслед за Коломейцевым. Он указывает, что все аргументы за законопроект сводятся к тому, что трудящихся нужно «вывести из зоны комфорта», а демографические и экономические доводы несостоятельны.

10:07 Николай Коломейцев (КПРФ) просит включить в повестку заседания законопроект о моратории повышении пенсионного возраста включить как альтернативный. «Если вы за повышение, мы за мораторий», — указал он. Аналогичный законопроект предложила и «Справедливая Россия».

10:06 В зале присутствуют 433 депутата — кворум есть.

10:03 Начинается пленарное заседание Государственной Думы. Спикер Вячеслав Володин приветствует депутатов.

10:01 Наши граждане против пенсионной реформы, а мы с гражданами, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Мы будем голосовать все против», — сказал он.

09:44 «Справедливая Россия» настаивает на том, что пенсионный возраст никогда не должен повышаться, партия также предлагает ввести возможность наследования пенсий, сообщил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

09:40 «Справедливая Россия» считает предложение правительства непреемлемым и намерена голосовать против, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.

09:36 Ратификацией Конвенции МОТ государство берет на себя определенные обязательства, заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»). Согласно документу, пенсия должна составлять не менее 40% заработка.

09:34 Комитет Госдумы по бюджету рассматривает пенсионную систему с точки зрения экономики, поставленная задача — реальный рост пенсий, а не просто ее увеличение на уровень инфляции, заявил журналистам глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

09:31 Геронтология, охрана здоровья пожилых людей может быть выделена в отдельную программу, заявил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»). «Человек хочет быть здоровым, активным, востребованным», — отметил также он.

09:27 Правительство предложило сохранение пенсионной системы в стране. Нужно юридически принать в законе то, что признала жизнь, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Необходим общественный договор, считает он.

09:23 Фракция «Единая Россия» приняла решение о консолидированном голосовании в поддержку законопроекта о пенсионной системе, заявил журналистам первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

09:20 Депутаты Госдумы от КПРФ будут настаивать на включении в повестку заседания законопронкта о введении моратория на првышение пенсионного возраста до 2030 года, сообщил журналистам депутат Николай Коломейцев.

09:16 Митингующих на улице перед зданием Госдумы на Охотном Ряду поддержали и внутри здания нижней палаты парламента. С плакатом против повышения пенсионного возраста в кулуарах замечена депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.