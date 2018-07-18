«И не друг и не враг»: политические маневры после Хельсинки

Москва, , 10:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что предпочитает не называть Россию «противником» — экономика страны гораздо меньше, чем китайская. Поэтому, даже несмотря на наличие у России сильной армии, слово «соперник» употреблять неуместно.

Так он ответил на вопрос, считает ли Россию соперником. По мнению Трампа, Россия и США «могут ладить друг с другом и жить в мире». Говоря о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, Трамп назвал саммит «невероятно успешным».

«Во время Второй мировой войны Россия потеряла 50 млн человек и помогла нам победить в войне, Россия реально нам помогла. Я не за Россию и не против кого-либо, я лишь хочу, чтобы наша страна находилась в безопасности», — сказал Трамп, добавив, что не хочет применения ядерных вооружений и того, чтобы люди даже помышляли об этом.

Накануне Трамп публично поменял точку зрения по другому вопросу — о якобы вмешательстве России в выборы, заявив, что его «не так поняли». 16 июля на пресс-конференции с Путиным глава Белого дома заявил, что «нет оснований считать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года».

Затем на встрече с представителями конгресса США он заявил, что выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году верны.

«Начну с заявления, что я всецело доверяю и поддерживаю американские замечательные разведывательные службы. И всегда доверял… Я скажу прямо — как я говорил уже много раз — я согласен с выводами нашей разведки о вмешательстве России в выборы в 2016 году», — заявил он.

Комментируя слова президента США, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter напомнил, что это происходит не впервые. И год назад, после встречи с Путиным в Ганновере, Трамп частично сменил риторику.

Политические маневры возможны, считает Пушков. Но, по мнению сенатора, самое важное — не слова, а действия. А именно, будет ли после саммита прогресс на обсуждавшихся направлениях?

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Что касается экономики России и США, то Трамп заявил, что вел переговоры в Хельсинки с «позиции невероятной силы». И, прежде всего, экономической силы, поскольку экономика США растет, а вооруженные силы получают все большее финансирование.

В то же время Трамп отметил, что диалог с Россией имеет большое значение для Соединённых Штатов. Во-первых, Россия контролирует 90% ядерного оружия в мире, и поэтому «поладить с Россией — это хорошее дело, а не плохое».

А во-вторых, с Россией можно обсуждать и координировать действия по важным вопросам. Так, в Хельсинки обсуждался целый ряд международных вопросов, включая войну в Сирии, ситуацию в Иране и Израиле, переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

В целом переговоры в Хельсинки и поведение на них Трампа были резко раскритикованы его соратниками по Республиканской партии. Реакция сенаторов предсказуема: выступление Трампа в Хельсинки поставило их в сложное положение накануне выборов в ноябре в Сенат.

В частности, Трампа обвинили в том, что он сдался «тирану». Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн заявил, что выступление Трампа в Хельсинки — «одно из самых позорных» на его памяти. Никогда ни один президент США «так не унижался перед тираном».

«Ущерб, нанесенный наивностью президента Трампа, его эгоизмом, ложной комплиментарностью и симпатией к автократам, трудно подсчитать, — считает Маккейн. — Но очевидно, что саммит в Хельсинки был трагической ошибкой».

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Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Трамп «полностью находится в кармане Путина». По его мнению, выступление президента США в Хельсинки «превысило порог импичмента».