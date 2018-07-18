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Евросоюзу предъявят иск на €1 трлн за эксперимент на территории России

Политика

Эксперимент нанес серьезный ущерб России

Евросоюзу предъявят иск на €1 трлн за эксперимент на территории России
Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Москва, 18 июля 2018, 09:57 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил о намерении подать иск к Евросоюзу за проведение эксперимента на территории России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля. Размер иска депутат Госдумы определил в 1 трлн евро.

«Мы предполагаем с юристами разработать документ и предъявить иск к Евросоюзу за то, что территория России была использована для проведения страшного эксперимента — построения коммунистического общества, что нанесло ущерб русскому народу, экономике, государству и принесло неисчислимые жертвы. Сумму иска мы определяем в 1 трлн евро», — сообщил Жириновский журналистам.

Парламентарий отметил, что иск является актуальным, тем более что в Евросоюзе «любят защищать права людей, цивилизации».

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