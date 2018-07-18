Трамп объяснил, почему Россия — не соперник для США

Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Россия не является для США значимым экономическим конкурентом. Слово «противник» по отношению к Москве употреблять неуместно, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос о том, суждено ли США и России исторически быть противниками, американский лидер отметил мощность российских вооруженных сил при гораздо более слабой, чем у Китая, экономике.

«Я даже не употребляю слово «соперник» [по отношению к России]», — пояснил Трамп.

Россия и США, а также все остальные могут жить в мире и ладу друг с другом, добавил он. При этом глава США напомнил, что под контролем Москвы и Вашингтона находится 90% мирового ядерного потенциала, и людям не стоит даже помышлять о применении такого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялись первые полноформатные переговоры глав России и США. На итоговой пресс-конференции Трамп заявил, что общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с «позиции невероятной силы», оговорив при этом, что диалог с Москвой необходим.

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