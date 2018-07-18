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Трамп не хочет называть Россию «противником»

Политика

И хочет жить в мире

Трамп не хочет называть Россию «противником»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп.

Вашингтон, 18 июля 2018, 05:29 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп не хочет использовать слово «противник» в отношении России, заявил глава США в интервью Fox News.

Трамп также заявил, что у России сильная армия, но экономика слабее, чем у Китая. Он также добавил, что США могут работать вместе с Россией и жить в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что Трамп в очередной раз меняет риторику при возвращении в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Трамп снова меняет риторику по возвращении домой

Читайте развитие сюжета: Трамп объяснил, почему Россия — не соперник для США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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