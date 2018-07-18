Четверг, 19 Июля 2018 года
02:15:01 МСК

Трамп о вмешательстве России в выборы: Меня не так поняли

Политика

Он просто оговорился

Трамп о вмешательстве России в выборы: Меня не так поняли
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хакеры. Кремль

Вашингтон, 18 июля 2018, 01:15 — REGNUM  Выводы американской разведки о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — верны, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями конгресса США, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Начну с заявления, что я всецело доверяю и поддерживаю американские замечательные разведывательные службы. И всегда доверял… Я скажу прямо — как я говорил уже много раз — я согласен с выводами нашей разведки о вмешательстве России в выборы в 2016 году», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля президент США Дональд Трамп по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нет оснований считать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Нет оснований считать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года

Читайте развитие сюжета: Пушков: Трамп снова меняет риторику по возвращении домой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить