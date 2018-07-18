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Пушков: Дело «русской шпионки» Бутиной – мутное

Политика

В США кричат, что задержали «русскую шпионку», но по факту ее даже не обвиняют в шпионаже

Пушков: Дело «русской шпионки» Бутиной – мутное
Рене Магритт. Шпион. 1928

Москва, 18 июля 2018, 00:54 — REGNUM  Заявления американской стороны о том, что задержанная гражданка России Мария Бутина — русская шпионка, являются проявлением абсурда и глупости, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Крики о задержании «русской шпионки» в США — полная глупость: её и не обвиняют в шпионаже. Бутиной вменяется в вину работа в качестве лоббиста интересов России в США, — написал Пушков. — Обвинение очень мутное: она, дескать, «посещала мероприятия с участием значимых политических фигур. Абсурд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутина задержана в Вашингтоне 15 июля по обвинению в преступном сговоре. 17 июля ее арестовали.

По версии американской стороны, 29-летняя гражданка России якобы действовала как агент РФ на американской территории, «развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые оказывают влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ».

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