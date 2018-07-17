Христианскую Армению обвинили в организации бунта мусульман Азербайджана

Станислав Стремидловский, , 22:11 — REGNUM

В азербайджанском городе Гянджа прошло совещание Управления мусульман Кавказа (УМК). В нем приняли участие шейх Аллахшукюр Пашазаде, председатель госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сотрудники исполнительной власти Гянджи, полномочные представители УМК в регионах, религиозные деятели, члены религиозных общин и представители общественности.

Напомним, что в этом городе недавно произошли тревожные события. 3 июля состоялось покушение некоего Юниса Сафарова на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, которое затем переросло в нечто большее. 10 июля в городе прошел митинг «группы из 150−200 человек радикальной религиозной направленности». При его разгоне погибло два офицера местной полиции. Оценивая обстановку, бакинский портал Day.az констатировал: «Гянджа — единственное место, где сильно влияние радикальных элементов, маскирующих, точнее, мимикрирующих под «истинных мусульман, продолжателей заветов святых» и «именно в этом городе действовала ячейка радикальных политизированных «истинных мусульман», управляемых извне».

Однако спустя две недели Баку решил изменить оценку происходящих в Гяндже потрясений, выбросив несколько версий. Как заявил Гурбанлы, при изучении личностей «исполнителей террористического акта в Гяндже стало ясно, что их привязанность к исламу не такая глубокая, как ее преподносили». И вообще, несмотря на то, что 96% населения считают себя мусульманами, согласно исследованиям госкомитета по работе с религиозными структурами, в среднем в стране в совершении религиозных обрядов участвуют не так много людей. Примерно около 7−8% от общего числа граждан совершают пятничные и праздничные намазы в мечетях. А в Гяндже средний показатель верующих, совершающих религиозные обряды, и того меньше — всего 4% от населения города, отмечает «Спутник Азербайджана».

Как после этого Азербайджан собирается оставаться в Организации исламского сотрудничества, если это государство такое светское и нерелигиозное? Вопрос. И не единственный. Более удивительное заявление сделал глава Управления мусульман Кавказа. В бунте мусульман Гянджи виноваты «приспешники армян», цитирует слова шейха бакинский портал Trend.az. «Есть силы, которые недолюбливают Азербайджан, его политику, укрепляющийся имидж, не воспринимают достигнутые им успехи, — заявил Пашазаде. — Когда я в последний раз встречался с Гарегином (католикосом Армянской апостольской церкви Гарегином II — C.С.), то сказал ему, что вы совершаете столько провокаций против Азербайджана, на что он мне ответил: вы стремительно развиваетесь, вы богатое государство. То есть, косвенно он признался, что Армения совершает провокации против Азербайджана».

Отметим в этой связи следующее. Во-первых, «диагностика» лидера УМК выглядит запоздалой. За две недели, которые прошли с дня совершения покушения на главу исполнительной власти Гянджи, многие азербайджанские политики и средства массовой информации выдвинули массу версий. Доминирующим стал поиск «внешнего следа». В первую очередь досталось Ирану. Некоторые отставные чиновники стали говорить, что в иранском руководстве якобы есть «экстремисты», которые «пытаются дестабилизировать Азербайджан в течение длительного времени и провоцируют конфликт между шиитскими и суннитскими направлениями» ислама. Тегеран отреагировал. «Исламская Республика Иран всегда осуждает насилие, — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касими. — Мы просим своих друзей обратить внимание на психологическую войну, развернутую врагами Ирана, и быть бдительными».

Отсюда, во-вторых, складывается впечатление, что шейх Пашазаде продолжил линию бакинской пропаганды, которую озвучил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Будучи в посольстве Турции, он подчеркнул, что можно увидеть параллель между событиями в Турции и Гяндже и сравнил, как пишет азербайджанский портал AZE.az, произошедшую в Турции попытку государственного переворота 15 июля 2016 года с событиями 20 января 1990 года. «Разница в том, что «авторы» событий в Турции готовились изнутри, а в Баку убийцами стали проармянски настроенные лица. Но и те, и другие стремились сломить национальную волю», — передает слова помощника президента издание.

Но тогда, в-третьих, остается снять шляпу перед Ереваном. Получается, что христианская Армения смогла найти в Азербайджане радикально настроенных мусульман-шиитов, убедить их в необходимости выступить против правительства, и это в ситуации, когда в республике с начала 1990-х годов ведется ожесточенная антиармянская пропаганда. Или все-таки дело в другом? В том, что Баку пытается закрыть глаза на то, что и Азербайджан подвержен религиозному экстремизму, который может стать серьезнейшей проблемой для страны. Похоже, что события в Гяндже в этой связи еще получат свое продолжение.

Читайте ранее в этом сюжете: Армению и Азербайджан раскачивают религиозным тараном