«Япония боится»: в Китае обсудили поведение Токио и России

Пекин, , 05:02 — REGNUM Отношения Японии и России вызывают пристальное внимание Китая, в особенности по теме Курил. Китай, имеющий территориальные претензии на занимаемые Японией острова в Восточно-Китайском море, не заинтересован в том, чтобы Москва уступала японским притязаниям. Чем в последнее время обращает на себя внимание японская позиция в территориальных вопросах, пишет обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Диверсифицирование японской политики в отношении территориальных претензий к другим странам отмечает китайский сайт mil.eastday.com, который пишет, что, «вопреки всем ожиданиям, Япония в вопросе территориальных споров применяет двойные стандарты».

Примером служит реакция Токио на прошедшие в прошлом месяце военные маневры Сеула на островах Токто (их касаются территориальные претензии Японии к Республике Корея): как сообщало китайское издание «Хуаньцю шибао», южнокорейские ВС проводили двухдневные учения по обороне островов, что сразу же вызвало протест японского правительства. Южная Корея заявления Японии отклонила, однако Япония заявила, что «учения… обязательно нанесут серьезный ущерб отношениям двух стран». Реакция была резкой, однако, как считает китайское издание, через некоторое время Япония вызвала удивление. Чем же?

Китайская газета пишет:

«Недавно Россия уведомила японское правительство о проведении военных учений на острове Итуруп Большой Курильской гряды. В ответ правительство Японии только выразило сожаление в связи с предстоящими маневрами. Заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов на пресс-конференции подтвердил проведение военных учений и добавил, что российское оборонное ведомство не получило ноту протеста от японского правительства».

Издание делает вывод, что Япония следует принципу «обижать слабых и бояться сильных», ведь в отношении России она действовала очень осторожно, и приводит версию о причине этого:

«У России сейчас тяжелое экономическое положение, и США используют своих союзников для изоляции России, однако российские Вооруженные силы в Сирии по-прежнему одерживают победу за победой. В такой ситуации пока никто не осмелится извлечь выгоду из затруднительного положения России. Одно неверное решение, и можно получить прямо противоположный результат. Япония боится навлечь на себя гнев державы с такой мощной армией».

О чем, по мнению авторов китайского сайта, сигнализирует политика Японии в отношении России, читайте в статье: Пекин внимательно следит за «курильским пинг-понгом»

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