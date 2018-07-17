Литовский политик заявил о необходимости навязать «литовское меню» Путину

Вильнюс, , 13:19 — REGNUM В Литве продолжают оценивать итоги встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и если литовские СМИ, копируя сообщения американских критически настроенных ресурсов, посчитали, что на прошедшей встрече доминировал Владимир Путин, то бывший посол Литвы в США, консерватор (партия «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы) Жигимантас Павилёнис уверен, что именно Литва может в дальнейшем навязать повестку дня в отношениях США-Россия, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июля. Об этом Павилёнис рассуждает на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Если мы не хотим стать частью меню Трампа-Путина, то мы должны смело, даже несколько нагло, сами сесть за стол и сами предложить меню — не только по поводу решений в нашем регионе, но и в самой России, демократию которой Запад Путину пожертвовал восемнадцать лет назад. Мы должны не только защитить жителей России, но и украинцев, грузин (политик в оригинальной записи использует литовский новояз, официально принятый в Литве, названия Грузии Сакартавело — прим. ИА REGNUM ), молдаван, в конце концов белорусов — выбрать тот альянс, к которому они хотят принадлежать. Мы это неоднократно видели. Диалог возобновлён и будет продолжаться. Президент Трамп не упомянул ни оккупацию Украины, ни Грузии, хотя именно агрессия России на Украине были причинами остановить диалог. Десять лет назад похоже говорил президент Обама, отрицая слова об оккупации Грузии президента Буша. Мы знаем, какие из этого выводы сделал Путин. У отдыхающих дипломатов Литвы предстоит много работы», — написал Павилёнис, который является одним из претендентов в кандидаты на пост президента Литвы от консерваторов во время кампании 2019 года.

Напомним, переговоры президентов России и США состоялись 16 июля в Хельсинки. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, Путин сообщил, что сторонам удалось обсудить почти весь спектр двусторонних отношений и международной повестки.

В свою очередь глава Белого дома заявил, что лидеры двух стран обсудили в том числе войну и мир, экономику, Сирию и Украину.