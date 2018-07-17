Трамп унижает королеву и готовит Англию к роли вассала

Иван Кузнецов, , 14:58 — REGNUM

Визит Трампа в Великобританию вообще и в Лондон в частности — вопрос весьма болезненный для многих подданых Соединенного Королевства. С самого ноября 2016 года, когда Трампа только избрали на его нынешний пост, английские политические активисты начали обсуждать, насколько ужасно будет принимать это воплощение зла в прекрасном городе Лондоне. Когда кабинет министров пытался воспротивиться оглушительному вою столичных либералов и все же настаивал на визите, обсуждения переходили на другую тему: достоин ли Трамп быть представленным ее величеству?

Под тем или иным предлогом визит неоднократно переносили, но бесконечно эти игры продолжаться не могли. Великобритания — один из ближайших союзников США и будет нуждаться в этой дружбе ещё больше после «Брекзита», а значит, было бы совсем неприлично так и не принять у себя «лидера свободного мира». Итак, показав на саммите НАТО кто есть кто и где чьё место, Трамп отправился в Лондон, где были запланированы переговоры с Терезой Мэй и приём у королевы Елизаветы II.

Британские «левые» так и не смирились с пребыванием нового американского лидера на родной земле: в Лондоне они организовали поистине масштабные митинги протеста, а также запустили (с разрешения властей города) огромный воздушный шар, изображающий Дональда Трампа в виде орущего младенца. Хозяин Белого дома тоже подготовился: прямо перед визитом на Туманный Альбион он дал масштабное интервью влиятельной британской газете The Sun, где заявил, что народ Соединенного королевства его очень любит, раскритиковал политику Терезы Мэй по «Брекзиту», а также заявил, что только что ушедший в отставку министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон мог бы быть отличным премьер-министром…

Как и в случае с саммитом НАТО, ещё до начала основной части мероприятия он сделал достаточно скандальных и в какой-то мере оскорбительных заявлений, чтобы любой самостоятельный и уважающий себя партнёр заявил решительный протест, а то и вообще прервал переговоры. Вот только правительство Великобритании, как и главы стран — участниц НАТО, самостоятельными в полной мере не являются, и это, по всей видимости, негативно сказывается на их самоуважении и восприимчивости к оскорблениям. Вероятно, после такой демонстрации доминирования переговоры у Трампа удаются куда как легче.

Так, переговоры президента и премьер-министра прошли как нельзя лучше. На совместной пресс-конференции по итогам Трамп и Мэй демонстрировали полное единодушие, причем глава правительства Королевства выразила полную поддержку политики Штатов в отношении Ирана, Северной Кореи, НАТО, России, Афганистана… а также пообещала заключить со Штатами соглашение о беспошлинной и свободной торговле и о сотрудничестве в области передовых технологий сразу после выхода из Евросоюза. Трамп был несколько более сдержан: он отказался признать, что когда-либо критиковал Мэй, похвалил ее профессионализм и напомнил, что после «дела Скрипалей» США выдворили 60 российских дипломатов — больше, чем какая-либо другая страна, включая и саму Великобританию.

Этот дисбаланс во взаимных симпатиях очевиден: Британия поддерживает Америку во всем и обещает открыть всю себя для американского капитала, а Штаты взамен согласны время от времени резко прореагировать на тот или иной эмоционально чувствительный повод и хвалить правительство консерваторов, добавляя им политического веса среди тех, кто мечтает «сделать Британию снова великой».

Возникает ощущение, что разрывающая экономические оковы Евросоюза Великобритания уже готова связать себя новыми обязательствами, всецело войдя в экономическую орбиту США. Видимо, эта перспектива выглядит для нынешнего правительства куда более радужной, чем пытаться вести по-настоящему независимую политику в мире, почти полностью поделённом на зоны влияния несколькими глобальными игроками. Или чем вступить в стратегический союз с Китаем…

Что касается США и Трампа… если двусторонний экономический союз США —Великобритания будет сформирован, то в условиях доминирования Америки в НАТО, можно будет сказать что Соединённое Королевство заняло почетное место среди наиболее уважаемых, доверенных и влиятельных вассалов заокеанского гегемона, таких как Япония и Южная Корея. Для Штатов это будет эпохальная победа, отрицать которую смогут немногие. Наконец-то у США появится реальный плацдарм для противодействия усилению ЕС. Более того, осуществится давняя геополитическая мечта, уже давно будоражащая головы в Вашингтоне: бывшая метрополия будет прислуживать своей бывшей колонии.

Сам Трамп своё отношение к историческому и культурному наследию Британской Империи выказал очень своеобразно, но вполне однозначно. Во время официального визита к Елизавете II Трамп должен был проследовать за королевой вдоль шеренги гвардейцев почётного караула… вот только американский президент вдруг «забыл» протокол и опередил королеву на несколько шагов, на какое то время скрыв ее от камеры. После этого он застыл и даже не пытаясь сгладить неловкость ждал, будучи обращён к монархине спиной, пока та, поспешая, не догонит его и не займёт положенное ей место на шаг впереди…

Разумеется, официальный Лондон счёл этот эпизод значительным, ведь это была лишь оплошность незнакомого с церемониалом американца… вот только на других церемониях, например в Пекине, Трамп почему-то в неуклюжести или забывчивости замечен не был.

Осыпаемый проклятиями со страниц прессы и благодарностями из уст официальных лиц, Трамп, широко улыбаясь… отправился на два дня в собственный гольф-клуб в Шотландии. До встречи с Путиным время ещё оставалось, а в Лондоне делать уже нечего — ведь все уже поняли, кто тут барин, а кто бьет челом.

Вскоре его ожидали переговоры совсем другого рода…

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