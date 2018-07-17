«Трамп встает на сторону Кремля»: французские СМИ о встрече в Хельсинки

Валерия Аникушина, , 13:11 — REGNUM

«Нетерпеливый со своими союзниками по НАТО, придирчивый как к канцлеру Германии Ангеле Меркель, так и к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, считая европейцев, китайцев и россиян «врагами» по некоторым аспектам, Дональд Трамп отдал предпочтение личным отношениям со своим российским коллегой», — ведущая французская медиагруппа Les Echos о состоявшейся встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Встреча лидеров России и США в столице Финляндии в этот понедельник, 16 июля, шла более двух часов, при содействии только устных переводчиков, и продолжилась рабочим обедом. Если раньше президентам удавалось встретиться только на полях международных форумов, то данное событие стало первым двусторонним саммитом на нейтральной территории в Хельсинки. Французская газета Le Figaro в тот же день охарактеризовала саммит как «беспрецедентное событие в истории двух стран».

Французские СМИ не стали исключением и еще до начала саммита задавались вопросами «чего же ожидать от встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным?» и «кто станет победителем в ходе встречи?». На вопрос «сможет ли хельсинский саммит сблизить позиции США и России, как это было на встрече в Рейкьявике между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1986 году», директор Французского института международных отношений Томас Гомарт в интервью радио «France Culture» подчеркивал, что «все будет зависеть от того, в какой тональности будут разговаривать два лидера и также от их личных отношений».

Описывая общую обстановку на итоговой пресс-конференции по окончании встречи, где два лидера стояли бок о бок, газета Le Figaro отмечает, что «Путин ликует, как будто он присутствует на шоу, которое, кажется, его не касается, но тем не менее он им наслаждается». Также журналистами Le Figaro был сделан акцент на том факте, что пресс-конференция началась «довольно хорошо», поскольку оба лидера подчеркивали необходимость восстановления «очень ухудшенных» отношений «на прагматической основе».

Однако ситуация кардинально изменилась, как пишет Agence-France Presse, после «настойчивого заявления» Д. Трампа с отказом осудить Москву во вмешательстве в президентскую кампанию США.

«Все опасения, которые американские и европейские наблюдатели питали по поводу двусмысленности Трампа в отношении России, и по поводу того, что бывший шпион КГБ В. Путин будет манипулировать Трампом, внезапно нашли свое подтверждение», — газета Le Figaro об итогах встречи.

Украина, одна из самых сложных проблем между двумя странами, почти не упоминалась, что обеспокоило Киев и европейские столицы. Что касается Сирии, то американцы ограничились размытыми формулировками о «необходимости помогать людям и оказывать гуманитарную помощь».

«Путин гипнотизирует Трампа на саммите в Хельсинки», — делает заключение столичная французская газета Le Parisien, освещая итоги двусторонней встречи двух президентов. Эммануэль Гринцпан, корреспондент все той же газеты Le Parisien сообщает, что Трамп и Путин хотели «воплотить в реальность гармоничный мир», в котором США и Россия больше не противники, а «простые конкуренты».

Особое внимание французские СМИ уделяли футбольному мячу, или «мячу дружбы» как называл его новостной политический журнал Le Point.

«Чтобы символизировать новое чудесное соглашение, Владимир Путин схватил футбольный мяч, чтобы сделать пас Дональду Трампу со ссылкой на Кубок мира 2026 года, который будет частично организован Соединенными Штатами», — пишет газета Le Parisien.

Однако большая часть политического класса США после окончания встречи обрушилась с критикой на своего президента, посчитав, что Трамп «только что забил гол в собственные ворота». Лидер республиканской партии в Конгрессе Пол Райан призвал Дональда Трампа «осознать, что Россия не является нашим союзником».

«Президент Трамп упустил возможность, чтобы четко обозначить ответственность России за вмешательство в выборы 2016 года, и его ответ будет рассматриваться Россией как признак слабости», — сожалеет республиканский сенатор Линдси Грэм.

«Полный провал для Трампа», «Трамп встает на сторону российского президента и не может ему противостоять», «точный и бескомпромиссный Путин» и «хозяин Кремля доминировал на пресс-конференции», — такие формулировки использует французская пресса, характеризуя итоги прошедшего саммита двух президентов в Хельсинки.