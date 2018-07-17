Хельсинки: мяч на стороне Трампа. Только дадут ли ему сыграть с Россией?

Руслан Хубиев, , 12:17 — REGNUM

16 июля в Хельсинки завершилась знаковая встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Чем этот саммит в корне отличался от всех предыдущих встреч российского и американского президентов? Почему факт его проведения так довлеет над западными СМИ? Чем напуганы неолибералы, обсуждая его решения? Как изменится геополитика после этих исторических встреч? Обо всем этом далее.

Предвестники прорыва

Еще за неделю до назначенного саммита в Финляндии произошли события, которые наглядно показали всю эпохальность готовящихся встреч. Прежде всего, Дональд Трамп открыто заявил, что разговор с Владимиром Путиным будет проводиться с глазу на глаз и никак иначе. А это повергло в шок всё недружественное окружение президента США. Лишь они вдвоем и переводчики, а как же политические советники и секретари? Как же детали, которые должны быть мгновенно переданы нужным людям? Кто будет контролировать «так называемого президента США», чтобы «его целиком не съел Владимир Путин»? Все это краткие тезисы первых полос мировых СМИ.

Однако прессу ждал и сюрприз побольше. Буквально накануне начала длительных переговоров Трамп, по задумке неоконов, якобы получивший на саммите НАТО границы того, куда не следует заходить с Москвой, сделал ровно противоположное. За несколько часов до официальной встречи он вопреки всем «указаниям союзников» в собственном твиттере написал: «Причинами обострения отношений США и России являются прежде всего безрассудство и глупость самих США», а кроме того — «подстроенная охота на ведьм в американской администрации».

Этот же тезис он уже публично повторил и на пресс-конференции перед международными СМИ, заявив, что эта встреча должна была состояться давным-давно, еще до того, как он стал американским президентом. Вина за сложившиеся отношения, по его словам, лежит на обеих сторонах, но обострила эти отношения именно «глупая и безрассудная политика Америки».

Эти слова уже сами по себе можно назвать успехом президента России, поскольку Владимир Путин видел в проводимой встрече не столько шанс достигнуть конкретных договоренностей, сколько наладить стабильный личный контакт с президентом США. Ведь помимо того, что российский лидер хороший психолог, он также отлично понимает и то, что Трамп, вполне вероятно, пробудет в Белом доме два срока, а это значит, что в ближайшие шесть с половиной лет другого собеседника в Вашингтоне у нас не будет.

В целом Трамп и Путин, несмотря на всю противоположность национальных интересов, подошли к встрече с близкими по духу переговорными позициями. Оба лидера считают себя «личностями» в охваченном хаосом мире. Путин — в качестве мирового лидера всех нелиберальных политических сил, а Трамп — как разрушитель тех либеральных институтов, которые стали «заразой», угнетающей не только американский, но и мировой организм.

Ключевая помеха на пути реализации полученных на саммите решений состоит лишь в том, что США и Россия находятся на радикально противоположных позициях по слишком многим геополитическим вопросам, но, как известно, «дорогу осилит тот, кто сделает хотя бы первый шаг».

Результаты и решения

Не секрет, что в рамках продолжающейся в США борьбы между национально ориентированными силами и «глобальным государством» критически важным вопросом для американского лидера являлся аспект яркого медийного эффекта. У российского же руководителя, напротив, была обширная повестка дня, которая требовала дальнейших совместных действий. По этой причине Владимир Путин готовил почву для дня завтрашнего, позволив Трампу блистать во всей красе. Он открыто хвалил американского президента, подчеркнуто пропускал мимо ушей типичные для Трампа спорные сентенции и всячески выручал последнего из сложных журналистских вопросов.

В итоге такая позиция оправдала себя, и главная цель встречи была достигнута — линии коммуникации, замороженные между Россией и Америкой с 2012—2014 годов, были реанимированы. Формально внешняя политика России строится на трех основных «китах»: на сохранении национального суверенитета, на паритете оборонных и наступательных возможностей и на поддержании зоны «привилегированных интересов» вдоль российских границ. По этой причине темами обсуждения были следующие ключевые вопросы.

Украина

На пресс-конференции Владимир Путин повторил, что первый шаг в вопросе нынешнего урегулирования должен сделать Киев. Однако для этого необходимо прямое влияние США. Примечательно, но результат переговоров состоит как раз в том, что это влияние действительно может быть оказано. Дональд Трамп — национальный лидер, и он ориентирован строго на выгоду для США. А это означает, что долгосрочные союзы не в чести у американского президента. Все свои решения он видит в свете приобретений и потерь, и сам тон прошедшей встречи это лишь подтверждает.

В этой связи отношения с Россией, несмотря на окрас в мировых СМИ, будут на практике лишь улучшаться (если Трамп сможет наконец-то начать править у себя в стране) просто потому, что для США сейчас это выгодней. Иными словами, Трампу нет дела до Украины или Крыма. Более важным является сотрудничество Москвы и Вашингтона в отношении террора, Китая, поставок энергоносителей и иных вещей. Доказательством этого является тот факт, что даже бесконечные расследования не сумели остановить Трампа от реализации новой политики в отношении России, а Москву, в свою очередь, заставить радикально отреагировать на провокации и сорвать нынешний примирительный процесс.

Максимум на что они оказались способны — это замедлить потепление. Вдобавок Трамп ни разу не упомянул в общении с прессой Украину в значимом ключе, чем еще раз продемонстрировал, что хотел бы забыть этот вопрос, как будто бы его и не было. С его точки зрения, эту проблему «придумал» ненавистный ему политический оппонент и, хотя санкционный вопрос находится в полном ведении конгресса, он вполне согласен на компромиссный для России и США вариант присутствия миротворческого контингента на линии разграничения. Другое дело, что для любого украинского правительства начать реализовывать Минские соглашения в таком ключе равноценно политическому самоубийству, но эта часть вопроса уже не интересует никого. На первом плане интересы ведущих держав.

Контроль над вооружением

Вопрос стратегических вооружений России и США как стран, обладающих более 90% всего мирового стратегического потенциала, безусловно, был основным на встрече этих дней. Как обычно в таких ситуациях, самая главная тема осталась в тени, а между тем историческое Послание российского президента Федеральному собранию, в котором Путин четко показал, что с учетом революционных разработок российского ВПК планы Запада по радикальному перевесу в стратегической области над Россией невозможны, как раз и позволило США осознать, что старые решения ничего Вашингтону не дадут.

Это в свою очередь оставило для Америки лишь один выход — переговоры. Заключенный в свое время договор СНВ-3, целью которого является сокращение двух крупнейших в мире ядерных арсеналов, действует как раз до 2021 года, и именно эти «нюансы» во многом и были ключевой темой прошедшей встречи.

Трубопроводы и сланцевая конкуренция

На итоговой пресс-конференции обоих президентов Владимир Путин повторил то, что на Украине привычным образом поспешили назвать «победой». Российский лидер заявил, что Москва, как и говорилось ранее, готова сохранить транзит через Украину, и даже более того — продлить транзитный договор на срок далее 2019 года, однако для этого необходимо, чтобы ситуация в Стокгольмском арбитраже была разрешена. Иными словами, это был прямой торг. И торг, более чем выгодный для России.

Дело в том, что заявление президента прозвучало как раз накануне трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией, которые пройдут 17-го числа. Основным вопросом там станет обсуждение условий газового транзита через украинскую территорию. В том числе сроков транзитных договоров в рамках «Газпром» — «Нафтогаз». Стокгольмский арбитраж, как известно, в феврале 2018 года решил, что «Газпром» обязан выплатить последнему $4,63 млрд, или с вычетом долга украинской компании — 2,6 млрд долларов США. Далее «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракты с «Нафтогазом», «Нафтогаз» инициировал аресты активов «Газпрома», а «Газпром» обжаловал их в суде.

Таким образом, Владимир Путин получил новый рычаг давления на финал накопившихся противоречий. Теперь же это стало дополнительной картой в конкретном геополитическом споре. Дело в том, что чем больше альтернативных маршрутов в руках Москвы, тем лучше. Главное, что после 2019 года Украина уже не останется монополистом, и все ее выверты с транзитом станут проблемой исключительно этой страны. У России же в данном случае сохранится рычаг давления, конкурентное преимущество перед США и ключ, позволяющий в случае проблем с Турцией и «Южным потоком», либо Германией и «Северными потоками», иметь про запас еще один маршрут движения. Теперь основным предметом переговоров станет объем газа, который будет поставляться по этому контракту в Европу и ЕС.

Американские санкции

Смягчение любых американских ограничений процессуально должно получить обязательно одобрение на голосовании в конгрессе, а значит, для Трампа это не вопрос торга и не инструмент «войны». Тем не менее в его власти было предложить Владимиру Путину заверения в том, что санкционный список не будет расширен, а это уже неплохо для нашей страны.

Иран и Сирия

Со слов Трампа известно, что он пытался убедить Владимира Путина отказаться от сотрудничества с Ираном, по крайней мере, непосредственно в Сирии. Россия же, судя по ведущейся сейчас военной операции, выгодно разыграла имеющиеся карты. Поскольку еще до начала переговоров было ясно, уговаривать иранцев уходить из Сирии Москва не собирается, а вот попросить последних не участвовать в операции вблизи контролируемых Израилем Голанских высот вполне.

Выражаясь языком Дональда Трампа, Путин продал США то, что и так собирался сделать, а американский президент в свою очередь сделал вид, что этого не заметил. Он получил возможность публично сказать, будто бы это он продавил произраильское решение, и все остались довольны таким итогом дел. Путин подчеркнул, что в конфликте Израиля и Ирана Москва соблюдает нейтралитет, а по остальным темам было объявлено «продолжить консультации».

Что дальше?

Сорвать встречу двух мировых лидеров, несмотря на все усилия неоконов, им так и не удалось. Изоляция вокруг официальной Москвы по итогам встречи оказалась «разорвана в клочья». Однако, учитывая то, что этот факт был совершенно неотвратим, элиты, играющие против сближения России и Америки, начали готовиться к его последствиям заранее. Что делать, если саму встречу не удается отменить? Ответ — сделать так, чтобы не дать двум лидерам воспользоваться достигнутыми на ней решениями.

Для этого, в частности, накануне встречи президентов России и США произошла любопытная цепочка из вполне говорящих за себя событий: изменение полномочий ОЗХО, позволяющее методом голосования определять виновных внутри самой организации; «неожиданное» обнаружение ампулы с «Новичком» при «отравлении» еще одной пожилой английской пары; подготовка общественного мнения к тому, что эта ампула ровно та же, из которой отравили Скрипалей; одновременное с этим возобновление финансирования «Белых касок» (потом, правда, пошла речь об их отзыве из Сирии), стоящих за всеми постановочными «химическими атаками» в Сирии, 12 сотрудников ГРУ и прочее в данном ключе…

Иными словами, хотя помешать самой встрече Путина и Трампа, противникам США и России не удалось, а идеальный для обоих президентов результат саммита был достигнут, решено было всеми силами поставить обоих лидеров в такую международную ситуацию, при которой воспользоваться «размороженными» каналами они просто не сумеют. «Англичанка гадит», и провокации со стороны Туманного Альбиона, равно как и на внутреннем политическом поле и СМИ США, не заставят себя ждать много времени.

Задача, как и всегда в подобных ситуациях, одна — загнать Трампа в такое положение ограниченности, при котором он никак не сможет развивать наведенные мосты. Во всяком случае, без критической угрозы для собственной легитимности.

К счастью, на практике подобные сценарии все чаще не срабатывают. А попытки сорвать налаживающиеся отношения, по всей видимости, так и останутся топорными попытками. Тем не менее они произойдут. И нельзя не отметить — на нашей стороне тот факт, что большинство налаженных за долгие годы каналов между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, с началом игры внутриамериканских элит были заморожены. А это слишком важные вещи для того, чтобы манипулировать ими в угоду внутренним интересам до бесконечности.