Разведка США доложила об успешных испытаниях ракеты «Кинжал»

Вашингтон, , 16:24 — REGNUM РФ успешно испытала новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщили источники, знакомые с докладами разведки США, передает CNBC. Источник отмечает, что всего проведено 3 испытания, последнее — в июле (ракета поразила цель на расстоянии 804 км). Всего гиперзвуковая ракета протестирована 12 раз на истребителях МиГ-31, передает телеканал. Источники при этом отметили, что в РФ на данный момент ведется работа по адаптации ракеты к стратегическому бомбардировщику, и, вероятно, «Кинжал» будет готов к боевому применению уже к 2020 г. Впервые о данной ракете рассказал президент РФ Владимир Путин 1 марта — в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, «Кинжал» способен достигнуть точки сброса «за считаные минуты», скорость полета — в 10 раз превышает скорость звука. Также ракета способна маневрировать при полете, а дальность ее полета — 2 тыс. км, и она способна нести ядерный заряд.

Ранее американское издание The Diplomat опросило экспертов, которые рассказали, что «Кинжал» — главный «убийца авианосцев» США в Тихоокеанском регионе.

Флот США совершенно беззащитен перед «Кинжалом». Ранее Вашингтон опасался китайских ракет «Дунфэн-21Д» (DF-21D), а сейчас появился «новый враг» в виде российского оружия, отмечали эксперты.

А в журнале The National Interest вышла статья, в которой подчеркивалось: комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире.