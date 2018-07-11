Алтайские депутаты поддержали увеличение пенсионного возраста

Барнаул, , 11:59 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного Собрания (АКЗС) в ходе состоявшегося сегодня, 11 июля, совещания большинством голосов одобрили (концептуально согласились) с принятием федерального законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Об этом информирует официальный сайт алтайских парламентариев.

По словам председателя комитета по социальной политике АКЗС Татьяны Ильюченко, даже сами разработчики нашумевшего законопроекта об увеличении пенсионного возраста отмечают, что он наиболее сложен за последние полтора десятка лет.

«Тем не менее вопрос изменения пенсионного законодательства назрел и обсуждать его необходимо», — заявила депутат.

Такого же мнения придерживается и заместитель председателя краевого Законодательного Собрания — председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

«Конечно, повышение пенсионного возраста — очень сложный, в особенности, в психологическом плане шаг, но он необходим для дальнейшего развития страны и для того, чтобы избежать краха пенсионной системы как таковой», — заявил вице-спикер.

Разобраться в непростом вопросе пенсионного возраста народным избранникам помогала кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Алтайского госуниверситета Наталья Деркач:

«Пенсионная реформа назрела давно. Основными ее предпосылками для современной экономической ситуации является постоянное снижение количества трудоспособного населения и увеличение доли пенсионеров», — отметила эксперт.

Для полной убедительности управляющий отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, председатель комитета АКЗС по местному самоуправлению Борис Трофимов привёл данные о том, что Алтайский край является одним из регионов, где идет динамичное сближение единицы пенсионера и единицы занятого на производстве.

«Сегодня одного пенсионера в крае обеспечивает только 1,3 работающих гражданина», — привёл довод парламентарий.

По его данным, если в 2007 году женщин в возрасте 55 лет в регионе насчитывалось 16 тысяч, то спустя 10 лет, в 2017, таковых стало уже 17 тысяч. Женщин в возрасте 60-ти лет 10 лет назад было 16,5 тысячи, а в прошлом году их число выросло до 22,4 тысячи. Такая же тенденция прослеживается по мужчинам: в 2007 году в возрасте 60 лет их в регионе было 10,8 тысячи, а через десять лет стало 15 тысяч.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перестройку пенсионной системы предложило российское правительство. Повышение пенсионного возраста считается объективной необходимостью, вызванной глобальными демографическими изменениями в мире, потребностями и изменением структуры современной экономики.

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