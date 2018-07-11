Министр экономического развития Алтайского края уходит в отставку

Барнаул, , 08:26 — REGNUM Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал заявление об увольнении вице-премьера, министра экономического развития Николая Чинякова. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил сегодня, 11 июля, врио начальника департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

По его словам, речь идёт о добровольной отставке с 12 июля 2018 года. Вместе с тем известно, что сотрудникам своего министерства Чиняков сообщил, что хочет сменить сферу деятельности.

Вполне возможно, что вслед за вице-премьером команду нового губернатора могут покинуть и другие чиновники. По мнению наблюдателей, новый врио главы региона Виктор Томенко уже ознакомился с проблемами в регионе и, видимо, уже выработал план действий, а Николай Чиняков в эту схему не вписался. Впрочем, не исключено, что Николай Чиняков освобождает место для бывшего своего начальника, а ныне сенатора Михаила Щетинина. Вполне возможно, что он вернётся на свою прежнюю должность, а его место в Совете Федерации займет бывший губернатор Александр Карлин.

Напомним, Николай Чиняков родился 29 декабря 1978 года в селе Первомайское Смоленского района Алтайского края. В 2000 году с отличием окончил Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова и сразу пошёл на госслужбу — в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (был главным экономистом отдела планирования АПК и продовольственных ресурсов). 30 декабря 2014 года назначен начальником Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края. В январе 2016 года получил ещё и должность заместителя губернатора.

В его компетенцию входила организация деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в сфере экономического планирования и прогнозирования, инвестиционной и инновационной деятельности, государственных закупок и товарных рынков, ярмарочно-выставочной деятельности, международных и межрегиональных связей, использования туристско-рекреационного и санаторно-курортного потенциала региона, а также функционирования особых экономических зон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края чиновник из Красноярска Виктор Томенко был назначен президентским указом в конце мая 2018 года, после скоропостижной отставки Александра Карлина.